"Oszołomienie": Historia Kazimierza Junoszy-Stępowskiego

To była głośna sprawa, która poruszyła miłośników kina, teatru i całe środowisko aktorskie w Polsce. Historia do dzisiaj budzi wielkie emocje. Kazimierz Junosza-Stępowski, jeden z najwybitniejszych i najbardziej lubianych aktorów przedwojennego polskiego kina, zginął 5 lipca 1943 roku z rąk żołnierzy Polski Podziemnej, którzy mieli wykonać wyrok wydany na jego żonę Jadwigę Galewską. Okoliczności śmierci aktora do dzisiaj nie zostały całkowicie wyjaśnione.

Jak podaje Stanisław Janicki - znawca polskiego kina przedwojennego - Galewska była uzależniona od nielegalnych substancji i podczas wojny wyłudzała pieniądze od rodzin osób aresztowanych przez Niemców, pod pretekstem załatwienia ich zwolnienia. Część źródeł podaje również, że kolaborowała z Niemcami. Za swoją działalność otrzymała wyrok śmierci wydany przez władze Polski Podziemnej. Junosza-Stępowski stał się przypadkową ofiarą. Po kilku godzinach zmarł po przewiezieniu do szpitala. Przebieg wydarzeń nigdy jednak nie został w pełni wyjaśniony.

Zdjęcie Kazimierz Junosza-Stępowski w 1929 roku / Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

"Oszołomienie": Tragiczna historia, poruszające kreacje aktorskie

20 lutego 1989 roku odbyła się premiera filmu Jerzego Sztwiertni "Oszołomienie", inspirowanego okupacyjnymi losami wybitnego aktora Kazimierza Junoszy-Stępowskiego i tajemniczymi okolicznościami jego śmierci. Mija 35 lat od tego dnia. W filmie nazwiska bohaterów zostały zmienione, a twórcy skupili się głównie na osobistym dramacie dwojga ludzi - kobiety pogrążającej się w nałogu i mężczyzny "oszołomionego" uczuciem, który nie jest w stanie trzeźwo ocenić sytuacji i skutecznie powstrzymać żonę od autodestrukcji.

Główne role w produkcji przejmująco zagrali: Władysław Kowalski (Władysław Janota-Czerkański - pierwowzorem postaci był Kazimierz Junosza-Stępowski), Maria Pakulnis (Jadwiga Czerkańska, żona Władysława - pierwowzorem postaci była Jadwiga Galewska, pseudonim artystyczny Jaga Juno) oraz Krzysztof Kolberger (aktor Korowicz, przyjaciel Czerkańskiego).

Bohaterem "Oszołomienia" jest znany 60-letni aktor Władysław Czerkański, który pomimo przestróg poślubia piękną, młodą tancerkę Jadzię. W czasie okupacji, kiedy Związek Artystów Scen Polskich wydaje zakaz występowania w imprezach organizowanych przez Niemców, Czerkański stara się zdobyć pieniądze na leczenie żony. Kiedy kobieta namawia męża, aby zagrał w filmie współpracującego z Niemcami reżysera, on kategorycznie odmawia. Czerkańska zaczyna wyłudzać pieniądze od ludzi, obiecując w zamian pomoc w uwolnieniu. Jadzia zgadza się w zamian za używki dostarczać informacje Niemcom. Wkrótce zostaje na nią wydany wyrok śmierci.

Zdjęcie Krzysztof Kolberger w filmie "Oszołomienie" / INPLUS / East News

Kim był Kazimierz Junosza-Stępowski?

Kazimierz Junosza-Stępowski był jednym z najwybitniejszych aktorów przedwojennego polskiego kina. Urodził się 26 listopada 1880 roku w Wenecji, w bogatej rodzinie ziemiańskiej. Uczył się w gimnazjach w Krakowie i Kamieńcu Podolskim. Początkowo planował poświęcić się karierze operowej, ale ostatecznie zwrócił się w stronę aktorstwa.

Przez pierwsze lata występował w różnych teatrach w Polsce, m.in. Teatrze Polskim w Poznaniu, u Aleksandra Zelwerowicza w Łodzi, w Teatrze Słowackiego w Krakowie, następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie grał w Teatrze Polskim, Rozmaitości i Narodowym. Szybko stał się jednym z czołowych aktorów polskiego teatru.

Z kinem związał się w 1902 roku, występując w "Powrocie birbanta", jednym z pierwszych polskich filmów. Od 1916 do 1939 roku wystąpił w ponad 60 filmach, m.in. takich przebojach przedwojennego kina, jak "Znachor", "Profesor Wilczur", "Dziewczęta w Nowolipek", "Młody las", "Bohaterowie Sybiru", "Wrzos", "Ordynat Michorowski" czy "Trędowata".

Zdjęcie Kazimierz Junosza-Stępowski w filmie "Znachor" (1937) / Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Jego postawa podczas drugiej wojny światowej do dziś wzbudza wiele kontrowersji. Jak można przeczytać na stronie filmpolski.pl, po wybuchu wojny, która zastała go na występach w Wilnie, powrócił do Warszawy. Był krytycznie nastawiony do kampanii wrześniowej. Początkowo pracował jako barman w kawiarniach, prowadził także własny lokal "Znachor". Wynajmował pokój niemieckiemu pułkownikowi, równocześnie mimo grożących represji kategorycznie odmówił udziału w filmie propagandowym.

Kazimierz Junosza-Stępowski zginął tragicznie 5 lipca 1943 roku. Prawdopodobnie próbował zasłonić własnym ciałem swoją żonę, na którą władze Polski Podziemnej wydały wyrok śmierci. Zmarł po przewiezieniu do szpitala.