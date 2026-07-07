Urodzony 26 grudnia 1939 roku Phil Spector był producentem muzycznym, który największe sukcesy odniósł w latach 60. i 70. XX wieku. W czasie swej kariery współpracował między innymi z The Beatles, The Ronettes, Ramones oraz Ikiem i Tiną Turnerami. Wyprodukował między innymi "Imagine" Johna Lennona.

Śmierć Lany Clarkson

W nocy z 2 na 3 lutego 2003 roku Spector przebywał w jednej z restauracji House of Blues. W pewnym momencie poprosił kelnerkę Sophię Holguin, by ta towarzyszyła mu w drodze do domu. Kobieta odmówiła. Spector zaprosił więc jej koleżankę, 40-letnią Lanę Clarkson. Była ona aktorką i modelką, znaną z występów w tanich filmach fantastycznych na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Praca w House of Blues miała pomóc jej w utrzymaniu w czasie castingów do kolejnych ról. Spector słynął z hojnych napiwków. Chociaż aktorka początkowo go nie rozpoznała, usłyszała od swoich współpracowników, że powinna "obsypać go złotem". Po chwili wahania przyjęła jego propozycję.

Po przejażdżce limuzyną oboje udali się do willi producenta, podczas gdy kierowca czekał przed wejściem do niej. Około piątej rano usłyszał wystrzał z broni dobywający się z wnętrza budynku. Zaraz zadzwonił pod numer alarmowy. Po chwili Spector wyszedł do niego z posiadłości z bronią w ręce. "Chyba kogoś zabiłem" - powiedział. Policja znalazła w środku martwą Clarkson. Zginęła od pojedynczego strzału w głowę. Około szóstej rano Spectora aresztowano.

Phil Spector w 2004 roku Pool Getty Images

Pierwszy proces Phila Spectora unieważniono

Producent utrzymywał, że kobieta sama odebrała sobie życie. Jednak zeznania jego bliskich, znajomych i współpracowników świadczyły, że w przeszłości nonszalancko obchodził się z bronią. Miał ją wyciągnąć podczas jednej z sesji muzycznych Johna Lennona w 1971 roku oraz podczas nagrań zespołu Ramones w 1980 roku. Także jego była żona Ronnie zeznała, że wielokrotnie jej groził. Później prokurator dotarł do czterech kobiet, które przyznały, że Spector potrafił wymachiwać bronią, gdy jego anonse były odrzucane, a on znajdował się pod wpływem alkoholu. Z kolei bliscy Clarkson wskazywali, że miała ona wielkie plany i nic nie wskazywało, by planowała targnąć się na swoje życie.

Spector wyszedł na wolność po zapłaceniu kaucji w wysokości miliona dolarów. 20 listopada 2003 roku postawiono mu zarzut morderstwa. Rozprawa rozpoczęła się w marcu 2007 roku. Proces unieważniono pół roku później, ponieważ sędziowie przysięgli nie mogli dojść do porozumienia. Także w drużynie obrońców Spectora nie panowała zgoda. Na początku reprezentował go Robert Shapiro, który lata wcześniej był adwokatem O.J. Simpsona. Podczas procesu obroną przewodził Bruce Cutler, którego klientem był w przeszłości John Gotti. Zrezygnował na miesiąc przed zakończeniem procesu z powodu różnicy zdań ze swoim klientem. Zastąpiła go Linda Kenney Baden.

Lana Clarkson w 2002 roku Albert L. Ortega Getty Images

Peruki Phila Spectora

Szczególnie dużą uwagę widzów przyciągnęły peruki, w których oskarżony pojawiał się na rozprawach. Były one znakiem rozpoznawczym Spectora, który ukrywał łysinę oraz blizny po groźnym wypadku samochodowym z 1974 roku. Według komentatorów miały one także odwrócić uwagę prasy i biorących udział w procesie od zarzutów ciążących na producencie.

Drugi proces rozpoczął się w październiku 2008 roku. Tym razem sędzia nie zgodził się na obecność kamer telewizyjnych na sali rozpraw. Przysięgli uznali Spectora za winnego morderstwa drugiego stopnia 13 kwietnia 2029 roku. Skazano go na 19 lat więzienia. Jego obrońcy starali się złożyć apelację. Ich próby okazały się bezskuteczne. "Gdyby oskarżonym nie był Phil Spector, który mógł wydać dużo pieniędzy, ten proces nie trwałby tak długo" - stwierdziła w rozmowie z "Guardianem" Jean Rosenbluth, profesor prawa na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. "Sprawy nigdy się tak nie ciągną, gdy jest tyle dowodów świadczących przeciwko pozwanemu".

Helen Mirren i Al Pacino w filmie "Phil Spector" HBO FILMS / Album/EAST NEWS East News

Sprawa Phila Spectora trafiła szybko na ekrany

Sprawa śmierci Clarkson i następującej po niej batalii sądowej była od początku śledzona przez amerykańskie media. W 2013 roku w HBO debiutował skupiający się na niej film fabularny "Phil Spector" w reżyserii Davida Mameta. W roli producenta wystąpił Al Pacino, a broniącą go Baden zagrała Helen Mirren. Produkcja otrzymała dwie nominacje do Złotych Globów oraz 11 do nagrody Emmy. Została jednak skrytykowana przez bliskich ofiary, którzy zarzucili twórcom poświęcenie za dużej uwagi teorii o odebraniu sobie życia przez Clarkson.

Spector zmarł w więzieniu 16 stycznia 2021 roku w wieku 81 lat. "Był genialnym producentem i żałosnym mężem" - napisała po jego śmierci jego była żona Ronnie. "Niestety, Phil nie potrafił funkcjonować poza studiem nagraniowym. Wdarła się tam ciemność, przez którą ucierpiało wiele osób".