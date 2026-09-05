Trafił do Hollywood przez przypadek. Dziś zna go każdy fan kina

Michael Keaton: gwiazdor "Batmana" świętuje 75. urodziny

Najmłodszy z siedmiorga rodzeństwa, prosty chłopak z Pensylwanii, który do Hollywood dostał się zupełnie przypadkiem. Michaela Keatona spokojnie można nazwać aktorskim self-made manem. Biorąc pod uwagę jego niebywałą umiejętność odnalezienia się w rolach z kompletnie różnych gatunków i konsekwentne odmowy zaszufladkowania w jednym typie bohatera, aktor wciąż nie przestaje nas zaskakiwać i nawet nie śmie myśleć nad przejściem na emeryturę.

Michael Keaton, a właściwie Michael John Douglas, przyszedł na świat w 1951 roku w miasteczku Coraopolis w Pensylwanii. Po zakończeniu szkoły średniej kontynuował naukę na Kent State University w Ohio, gdzie po raz pierwszy, za sprawą studenckiego kółka teatralnego, zapałał miłością do odgrywania ról. Choć dyplom z retoryki udało mu się obronić, szybko porzucił tę dyscyplinę na rzecz pracy w lokalnej stacji telewizyjnej. Tam też spróbował swoich sił w stand-upie i na poważnie zaczął myśleć o karierze aktorskiej.

Pseudonim wymyślił dopiero w urzędzie. Do Hollywood trafił przypadkiem

Zanim na dobre rozpoczęła się jego przygoda z show-biznesem, na drodze stanęła rzecz tak prozaiczna, jak nazwisko. Do Gildii Aktorów Ekranowych należał już inny Michael Douglas, gwiazdor "Nagiego instynktu" i "Fatalnego zauroczenia". Pseudonim "Keaton" przyszedł mu do głowy mimochodem, bo był świeżo po przeczytaniu wywiadu z aktorką Diane Keaton, a jej wyrafinowane nazwisko przypadło mu do gustu.

Keaton zaczynał karierę od drobnych epizodów w sitcomach. Pierwszymi dużymi projektami okazały się "Nocna zmiana" (1982) i "Pan Mama" (1983), które nie bały się łamać społecznych konwenansów i utwierdziły pozycję Keatona jako aktora, który podejmie się najbardziej szalonych wyzwań. Ku swojemu zaskoczeniu, producenci widzieli go wówczas jedynie w rolach komediowych. Woody Allen obsadził go nawet w "Purpurowej róży z Kairu", jednak po rozpoczęciu zdjęć stwierdził, że jest do tej produkcji "zbyt nowoczesny".

"Batman" i "Sok z żuka": kultowe role Michaela Keatona

Nieustępliwy Keaton wciąż szukał więc swojej drogi w Hollywood. Na horyzoncie pojawiła się okazja jedna na milion. Idealnym połączeniem jego balansowania między absurdem, komedią i teatralnym wręcz dramatyzmem okazała się propozycja od Tima Burtona, który widział go w swoim nowym, absolutnie szalonym filmie. Mowa tu oczywiście o "Soku z żuka" - kultowej komedii z Winoną Ryder i Catherine O'Harą, w której zagrał jedną z najbardziej charakterystycznych ról w karierze. Wyniosła go ona wówczas na wyżyny sławy.

Jeszcze większe grono fanów zebrał rzecz jasna w "Batmanie" z 1989 roku. Choć początkowo obsadzenie go w roli superbohatera wydawało się ryzykownym pomysłem (Keaton nie wpisywał się bowiem w konwencjonalny wygląd komiksowego osiłka), niechęć widowni jeszcze bardziej zmotywowała reżysera do tego, by rzucić Keatonowi być może największe wyzwanie w dotychczasowej karierze. Ostatecznie "Batman" z jego udziałem stał się wielkim kasowym hitem i do dziś uważany jest za jeden z lepszych filmów superbohaterskich, do którego wracamy z niesłabnącym sentymentem.

Przerwa w karierze i powrót w wielkim stylu

Po długim i intensywnym paśmie sukcesów przyszedł czas na przerwę. Odpoczynek od wysokobudżetowych produkcji miał trwać tylko chwilę, jednak spowolnienie kariery przeciągnęło się niemal na całe lata 90. i początek 2000. Keaton pojawił się co prawda w "Jackie Brown" Quentina Tarantino czy "Co z oczu, to z serca", jednak mimo walki o role pierwszoplanowe stał się w oczach widzów mistrzem drugiego planu.

Przełom nastąpił dopiero w 2014 roku. Fani aktora mogli oglądać go w aż trzech głośnych tytułach: "RoboCopie", "Need for Speed" i oscarowym "Birdmanie", w którym nareszcie miał szansę pokazać całe spektrum swoich dramatycznych i komediowych umiejętności. To za tę rolę dostał wyczekaną nominację do Oscara, jednak ostatecznie złoty żołnierzyk powędrował do Eddiego Redmayne'a za występ w "Teorii wszystkiego".

Keaton zdecydowanie nie ma szczęścia do aktorskich wyróżnień. Zalicza się do grona znamienitych hollywoodzkich artystów, którzy mimo dekad w branży, masy kultowych ról i osobowości, która zachwyca widzów na każdym kroku, wciąż nie mają na koncie Nagrody Akademii.

W wieku 75 lat słynny aktor bynajmniej nie myśli jeszcze o zakończeniu kariery. Niedawno mieliśmy okazję oglądać go na dużym ekranie w filmie "Ojciec roku" czy najnowszym "Szeptaczu" dla Netfliksa. Jak mówią o nim koledzy z planu, wszędzie jest go pełno i energią zaraża wszystkich wokół, więc kto wie - może już niedługo zobaczymy go w kolejnej wyjątkowej produkcji? Jedno jest pewne: artyści z tak szerokim wachlarzem talentów, jak Michael Keaton, nie powinni długo pozostawać bez pracy.