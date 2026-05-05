"Powiedz mi, co czujesz": Film inspirowany prawdziwą historią

"Powiedz mi, co czujesz" to subtelna opowieść o miłości dwojga młodych artystów, dla których pierwszy poważny związek w dorosłym życiu staje się lustrem ich dawnych doświadczeń i blizn. W rolach głównych występują obiecujący aktorzy młodego pokolenia: Jan Sałasiński, Izabella Dudziak oraz Sebastian Dela. Film jest inspirowany życiem i twórczością Patryka Różyckiego oraz Karoliny Balcer i projektem artystycznym "Skup Łez" Alicji Rogalskiej i Łukasza Surowca.

Polska premiera "Powiedz mi, co czujesz" odbędzie się podczas tegorocznej edycji MFF Nowe Horyzonty. Obraz w reżyserii nagradzanego Łukasza Rondudy ("Wszystkie nasze strachy") został już zaprezentowany zagranicznej publiczności na festiwalach filmowych GoEast Film Festival w Wiesbaden oraz International Film Festival Rotterdam, gdzie spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno ze strony krytyków, jak i widzów.

"To historia miłości współczesnych, młodych Polaków żyjących w dobie kultury terapeutycznej. Dwudziestolatkowie zakochują się w sobie, z jednej strony będąc głęboko świadomymi własnych emocji, z drugiej - zmagając się z zagubieniem wynikającym z nadmiernej autorefleksji i przeterapeutyzowania. Film porusza temat nowej, "wrażliwej" męskości - otwartej na emocje, uczucia i łzy" - mówi Łukasz Ronduda, reżyser i scenarzysta nagrodzonego Złotymi Lwami filmu "Wszystkie nasze strachy".

"Powiedz mi, co czujesz": Fabuła i data premiery

Bohaterowie mają po dwadzieścia lat. Ona tworzy nietypowy projekt SKUP ŁEZ, w którym płaci ludziom za ich… łzy. On - początkujący artysta - nie potrafi płakać. Ich uczucie rozwija się intensywnie i szybko, otwierając drogę do głębokiej przemiany, która okaże się jednym z najważniejszych doświadczeń w ich życiu. "Powiedz mi, co czujesz" to poruszająca historia o intymnej bliskości i miłości, która potrafi być najlepszym terapeutą.

"Powiedz mi, co czujesz" w kinach w całej Polsce od 18 września.