"Toy Story 5" z najlepszym otwarciem 2026 roku

Na ten film fani "Toy Story" czekali aż siedem lat (część czwarta miała premierę w 2019 roku). Seria, która zadebiutowała w 1995 roku jako pierwszy film zrealizowany w całości techniką komputerową, ma wielbicieli na całym świecie. Teraz Andrew Stanton, reżyser i scenarzysta kultowych animacji, wrócił z piątą częścią przygód zabawek. Tym razem Buzz, Chudy, Jessie i reszta ekipy mają trudne zadanie, gdyż przychodzi im zmierzyć się z zupełnie nowym zagrożeniem, którym jest... technologia.

W pierwszy weekend wyświetlania w północnoamerykańskich kinach animacja "Toy Story 5" zarobiła ponad 160 mln dolarów i wyprzedziła dotychczasowego lidera box-office'u pod względem otwarcia, czyli animację "Super Mario Galaxy Film" (z wynikiem 131,7 mln dolarów). Wszystko wskazuje na to, że nowe "Toy Story" znajdzie się w gronie największych kasowych przebojów 2026 roku.

W historii pełnometrażowych animacji Pixara lepsze otwarcie zanotowali jedynie "Iniemamocni 2", którzy wystartowali z wynikiem 182,7 mln dolarów. "Toy Story 5" uzyskał najlepszy wynik otwarcia całej serii. Film bardzo dobrze radzi sobie również na rynkach międzynarodowych. Łącznie na jego koncie znajduje się już 312 mln dolarów przy budżecie 250 mln dolarów.

"Toy Story 5": 94 procent pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes

Dziennikarze po pierwszych pokazach chwalą nową produkcję Pixara za poruszającą historię, świetny humor i powrót do niepowtarzalnego klimatu, a niektórzy już teraz nazywają film jednym z największych hitów 2026 roku.

Dobre oceny krytyków - aż 94 procent pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes - oraz wysoka nota A przyznana przez amerykańskich widzów w badaniu CinemaScore sugerują, że przed "Toy Story 5" jeszcze wiele tygodni sukcesów kinowych.