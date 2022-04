Soundtrack z filmu "Top Gun" to jeden z najpopularniejszych albumów z piosenkami filmowymi, a wykonywany przez grupę Berlin utwór "Take My Breath Away" został nagrodzony Oscarem. Zatem wszyscy oczekują, że dzieło Lady Gagi powtórzy ten sukces.

Lady Gaga skomponowała piosenkę do filmu "Top Gun: Maverick"

Piosenkę "Hold My Hand" Lady Gaga skomponowała specjalnie na potrzeby filmu "Top Gun: Maverick" . Utwór ma rozbrzmiewać w kilku jego scenach. Muzykę do obrazu, wyreżyserowanego przez Josepha Kosinskiego, skomponowali Harold Faltermeyer, Hans Zimmer oraz Lorne Balfe.

Na początku tego tygodnia Lady Gaga podzieliła się w mediach społecznościowych kilkoma fragmentami tekstu swojej nowej piosenki.

"Złap mnie za rękę i wszystko będzie dobrze. Usłyszałam od niebios, że chmury mogą być szare. Przyciągnij mnie do siebie, obejmij ramionami, widzę, że cierpisz" - tweetowała Lady Gaga.



Utwór "Hold My Hand", choć jeszcze nikt go nie słyszał w całości, już jest uznawany za jednego z kandydatów do przyszłorocznego Oscara dla najlepszej piosenki. Lady Gaga ma już Oscara za piosenkę "Shallow" skomponowaną do filmu "Narodziny gwiazdy" , w którym piosenkarka zagrała również w główną rolę.

W obsadzie "Top Gun: Maverick" nie przewidziano dla niej miejsca, choć wraz z ogłoszeniem daty premiery nowego utworu, wokalistka i aktorka pozowała na tle myśliwca.

"Top Gun: Maverick" - fabuła, obsada, zwiastun

Po ponad 30 latach w służbie w amerykańskiej marynarce wojennej Pete "Maverick" Mitchell (w tej roli ponownie Tom Cruise ) jest tam, gdzie powinien być - na szczycie. Jako mistrz pilotażu zajmuje się testowaniem najnowocześniejszych maszyn.

Pewnego dnia staje na czele specjalnej grupy instruktorów, którzy mają wyszkolić uczestników misji, jakiej dotąd nie było. Podczas tego szkolenia spotyka porucznika Bradleya "Roostera" Bradshawa (Miles Teller), syn jego przyjaciela Nicka Bradshawa, który przed laty zginął podczas jednej z misji. Mitchell musi stawić czoła duchom przeszłości i zmierzyć się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji.

W filmie zobaczymy m.in. Toma Cruise'a, Milesa Tellera, Jennifer Connelly, Jona Hamma, Eda Harrisa oraz Vala Kilmera.

"Top Gun: Maverick" zaprezentowany zostanie 18 maja na festiwalu w Cannes. Tego samego dnia Tom Cruise zostanie uhonorowany za całokształt twórczości.

