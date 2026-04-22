"Top Gun 3" traci reżysera! Kogo wybierze Tom Cruise?

"Top Gun: Maverick": powrót w wielkim stylu

W 2022 roku w kinach na całym świecie zadebiutowała kontynuacja kultowego "Top Guna" z 1986 roku, w którym Tom Cruise wystąpił w roli Mavericka. Produkcja z plejadą gwiazd - przypomnijmy, że w obsadzie znaleźli się również Val Kilmer, Anthony Edwards, Meg Ryan, Tom Skerritt, Kelly McGiliis i inni - podbiła serca widzów. Pomimo początkowych mieszanych reakcji krytyków, film okazał się wielkim komercyjnym sukcesem, zarabiając 357 milionów dolarów na całym świecie, przy budżecie produkcji wynoszącym 15 milionów dolarów. Stał się także najlepiej zarabiającym amerykańskim filmem 1989 roku!

Sequel "Top Gun: Maverick" powtórzył sukces pierwowzoru! Pobił kilka rekordów kasowych po premierze, a na całym świecie zarobił ponad 1,4 miliarda dolarów, co uczyniło go najbardziej dochodowym filmem 2022 roku. Nic dziwnego, że twórcy chcą wciąż rozwijać tę historię.

"Top Gun 3" bez Josepha Kosinskiego. Kto go zastąpi?

Podczas tegorocznego CinemaCon w Los Angeles Paramount oficjalnie potwierdził plany nakręcenia "Top Gun 3". Niestety, Joseph Kosinski, który w dużej mierze jako reżyser odpowiedzialny jest za spektakularny sukces drugiej odsłony, nie powróci za kamerę. Filmowiec musiał zrezygnować ze względu na napięty grafik zawodowy w ciągu najbliższych miesięcy.

Na ten moment nie wiadomo, kto zajmie miejsce Josepha, ale pierwsze propozycje miały już zostać złożone potencjalnym kandydatom. Ehren Kruger i Christopher McQuarrie kończą już scenariusz nadchodzącego filmu. W swoich rolach powrócą Tom Cruise, Glen Powell i Miles Teller.

