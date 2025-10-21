Tomasz Kubiatowicz nie żyje. Występował w uwielbianych filmach i serialach

"Z głębokim żalem informujemy, że odszedł Tomasz Kubiatowicz. Aktor był związany z Teatrem Nowym od 2003 roku. Przez ponad dwie dekady stworzył wiele niezapomnianych ról, które na zawsze pozostaną w naszych sercach" – czytamy w wiadomości opublikowanej na profilu Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi w serwisie Facebook.

Tomasz Kubiatowicz. Kariera

Kubiatowicz urodził się 18 lutego 1956 roku w Bydgoszczy. W 1981 roku ukończył Wydział Aktorski PWSFTviT w Łodzi. Dyplom otrzymał w 1987 roku. W latach 1993-95 występował w Teatrze Studyjnym’83 w Łodzi. W 2003 roku związał się z Teatrem Nowym.

Reklama

W kinie debiutował w 1984 roku rolą w "Romansie z intruzem" Waldemara Podgórskiego. Na dużym ekranie oglądaliśmy go jeszcze w "Ucieczce z kina Wolność", "Rysiu" i "Mieście 44".

Kubiatowicz występował także w wielu serialach. W czasie swojej kariery pojawił się w "Klanie", "M jak miłość", "Plebanii", "Pierwszej miłości", "Na dobre i na złe" i "Barwach szczęścia".