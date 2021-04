Tomasz Kot w filmie erotycznym?

Odkąd Tomasz Kot, którego polscy widzowie pokochali za role w serialu "Niania" i filmie "Bogowie", zagrał w nominowanej do Oscara "Zimnej wojnie", w prasie pojawiają się na jego temat plotki już nie z krajowego podwórka, a ze światowego. Trochę medialnego szumu przydaje się w robieniu kariery, dlatego Kot zwykle tego nie komentuje. Najnowsze "doniesienia" okazały się jednak tak bardzo sensacyjne, że zdumiały nawet jego samego.

"Bełkot" - takim słowem aktor podsumował nagłówek artykułu opublikowanego na jednym z portali. Wiadomość o tym, że nasz eksportowy gwiazdor zagra w megaprodukcji erotyczno-fantastycznej za gigantyczne pieniądze, podało jednak również wiele innych portali. Co według Kota jest tu nieprawdą? Prawie wszystko.



Aktor opublikował na swoim profilu instagramowym zrzut ekranowy materiału prasowego z nagłówkiem: "Tomasz Kot zagra z synem Arnolda Schwarzeneggera! Może liczyć na hollywoodzką stawkę!". W artykule mowa jest między innymi o tym, że za rolę w polsko-kanadyjskim filmie "Warning", do którego zdjęcia będą kręcone w Kanadzie, zaproponowano mu 75 tysięcy dolarów. Jeszcze więcej, bo 100 tys. dolarów miałby otrzymać za występ w innym filmie, tym razem czeskim: "Restore Point".

"Pojawiło się takie coś i trochę ręce opadają" - skomentował te doniesienia Tomasz Kot. "Na planie filmu "Warning" spędziłem trzy dni jakieś dwa lata temu. Zdjęcia odbywały się w Warszawie (w Kanadzie nigdy nie byłem). Nie ma mowy o hollywoodzkich stawkach, produkcja była skromna, ale ambitna. Z kolejnym tytułem nie mam nic wspólnego, co już niejednokrotnie dementowałem, wystarczyło sprawdzić. Nie mam też zielonego pojęcia o co chodzi z erotycznym zabarwieniem tego tematu, ale jak już wspomniałem, na planie spędziłem tylko trzy dni".

Post Tomasza Kota skomentował inny polski aktor, od którego oczekuje się w Polsce, że zostanie gwiazdą światowego kina. Rafał Zawierucha zapisał: "Tommm, a może oni nie wiedzą, że: nie Tomek z synem tylko Arnold zagra w filmie Tomka, nie za hollywoodzką, tylko za polską i nie stawkę, tylko pomidorową" - zakpił. Kota "pocieszył" też Tomasz Karolak: "Nie przejmuj się... Ja podobno dostałem od Orlenu 3,5 mln zł" - napisał. Youtuberka Beata BiBi Babicz, która prowadzi kanał "Zaburzenia fikcji", zasugerowała, że może to jednak aktor nie wie, gdzie był i co robił?

To, że Tomasz Kot dołączył do obsady niszowego filmu "Warning", a obok niego także: Patrick Schwarzenegger, Rupert Everett, Kylie Bunbury i Garance Marillier, serwisy branży filmowej odnotowały wiosną 2019 roku, czyli dwa lata temu. Obecnie brak wiarygodnych informacji o losach filmu. Z kolei wzmianka o planach nakręcenia filmu "Restore Point" pojawiła się w internetowej bazie danych IMDb jeszcze wcześniej. Z adnotacją, że film utknął w fazie tzw. preprodukcji, czyli m.in. pozyskiwania funduszy.

Co nie znaczy, że Tomasz Kot kariery na świecie nie robi. Prawdopodobnie latem tego roku doczekamy się zaległej (przekładanej z powodu pandemii) polskiej premiery psychologicznego thillera "A Perfect Enemy" ("Wróg doskonały"), w którym Tomasz Kot gra jedną z głównych ról. Film nie jest co prawda hollywoodzki, ale na pewno międzynarodowy: francusko-hiszpańsko-niemiecki, a do tego oparty na powieści poczytnej belgijskiej pisarki: Amelie Nothomb. Powieść ta została wydana także w Polsce, pod tytułem "Kosmetyka wroga".