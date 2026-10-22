Rzecznik prasowy potwierdził, że Tom Skerritt zmarł z przyczyn naturalnych. W swoim oświadczeniu bliscy podkreślili, że zapamiętają go nie tylko jako wybitnego artystę, ale przede wszystkim jako człowieka pełnego mądrości, humoru i hojności.

"Jesteśmy głęboko zasmuceni tą stratą. Podczas gdy świat znał Toma dzięki jego niezwykłej karierze aktorskiej, my znaliśmy jego poczucie humoru, ciekawość, mądrość, hojność oraz miłość, którą wnosił do naszego życia. Bardzo zależało mu na wyobraźni, kreatywności, opowiadaniu historii, służbie innym, weteranach, świecie przyrody oraz pomaganiu innym w odnajdywaniu i dzieleniu się własnym głosem" - cytuje rodzinę aktora The Hollywood Reporter.

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Początkowo Skerritt marzył o karierze reżysera lub scenarzysty. Gdy jednak otrzymał pierwszą propozycję roli, przezwyciężył swoją nieśmiałość i postanowił spróbować swoich sił przed kamerą. Nie wiedział wówczas, że z czasem to aktorstwo stanie się jego największą pasją.

"Myślałem, że jeśli mam zostać reżyserem, będę nadal pisał i grał. Tak się złożyło, że zauważono mnie jako aktora i zatrudniono do małego, niskobudżetowego filmu. Pomyślałem wtedy: 'Hej, to świetny sposób, by nauczyć się reżyserii i uczestniczyć w rzeczywistym procesie tworzenia'" - powiedział Skerritt w wywiadzie dla magazynu "Film Comment" w 2016 roku.

Przez sześć dekad swojej kariery często otrzymywał role postaci sprawujących władzę. Przełomem w karierze Skerritta był film "MASH" Roberta Altmana z 1970 roku i kreacja kapitana Duke'a Forresta. Dziewięć lat później mogliśmy podziwiać go w kultowej produkcji Ridleya Scotta "Obcy - ósmy pasażer Nostromo", gdzie wcielił się w Arthura Dallasa.

Ian Holm, Sigourney Weaver, Tom Skerritt i John Hurt w filmie "Obcy – ósmy pasażer Nostromo" ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12 VIA AFP AFP

Szczególną popularność przyniosła mu również rola instruktora Sił Powietrznych, Mike'a "Vipera" Metcalfa, w filmie "Top Gun" (1986). Kolejny sukces odniósł dzięki roli Druma Eatentona - wybuchowego, ekscentrycznego, ale ostatecznie kochającego męża M'Lynn (Sally Field) i ojca Shelby (Julia Roberts) w "Stalowych Magnoliach". W łaski światowej publiczności wkupił się także rolą wielebnego Macleana w filmie Roberta Redforda "Rzeka życia" (1992).

W latach 1992-1996 występował w serialu "Gdzie diabeł mówi dobranoc". Rola szeryfa Jimmy'ego Brocka przyniosła mu w 1993 roku prestiżową nagrodę Emmy dla najlepszego aktora oraz dwie nominacje do Złotego Globa. Widzowie mogli go także zobaczyć w jednym z odcinków słynnej "Strefy mroku".

Po raz ostatni na ekranie mogliśmy go zobaczyć w 2025 roku. Skerritt wystąpił u boku Dennisa Quaida i Wyatta Russella w westernie zatytułowanym "W potrzasku".