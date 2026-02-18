Tom Noonan nie żyje. Sławę przyniosły mu role w kultowych horrorach

Tom Noonan: sławę przyniosły mu thrillery i horrory

Na początku kariery Tom Noonan współpracował z zespołami teatralnymi (Mabou Mines, The Wooster Group), był muzykiem i kompozytorem. Grał na deskach nowojorskich teatrów, a na ekranie zadebiutował w 1980 w komediodramacie "Willie i Phil" w reżyserii Paula Mazursky'ego.

Sławę przyniosły mu czarnych charakterów w thrillerach i horrorach. Jednak na koncie ma też i inne kultowe produkcje. Na przestrzeni lat wystąpił w takich tytułach jak "Gorączka", "Bohater ostatniej akcji", "Czerwony smok", "Synekdocha, Nowy Jork", "Dom diabła", "Śnieżne anioły", "Atak pająków", "Żona astronauty", "RoboCop 2".

Grał również w serialach - widzieliśmy go m.in. w "12 małp", "Z Archiwum X" czy "CSI: Kryminalnych zagadkach Las Vegas".

Tom Noonan: reżyser i scenarzysta

Tom Noonan przez lata był również reżyserem sztuk teatralnych i filmów, scenarzystą. W 1994 roku nakręcił "What Happened Was…" - produkcję na podstawie własnej sztuki.

Reżyser "Łowcy potworów" Fred Dekker pożegnał aktora zamieszczając wpis na Facebooku.

"Niezatarta rola Toma jako Frankensteina w 'Łowcy potworów' to perełka w mojej skromnej filmografii. Był przysłowiowym dżentelmenem i uczonym, świat stracił ogromny talent".

Ostatnim filmem, w jakim zagrał Tom Noonan, był "Wonderstruck" z 2017 roku.