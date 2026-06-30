O odejściu Ligona poinformowała nowojorska filia Gildii Aktorów Scenicznych. Nie podano przyczyny jego śmierci.

Kariera Toma Ligona. Najważniejsze role zagrał na przełomie lat 60. i 70.

Ligon przyszedł na świat 10 września 1940 roku w Nowym Orleanie w stanie Luizjana. Początkowo wiązał swoją przyszłość ze sportem. Jednak po kontuzji skupił się na aktorstwie. W czasie studiów dołączył do Yale Dramatic Association. Tam odkrył go Tennessee Williams.

W latach 60. XX wieku Ligon był jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów amerykańskiej sceny teatralnej. Na przełomie dekad wystąpił w trzech filmach: "Pomaluj swój wóz", "Jump" i "Uderzaj powoli w bęben". Drugi z wymienionych został nazwany później przez Quentina Tarantino "najlepszym filmem, którego nikt nigdy nie obejrzał".

Pojawiał się także w telewizji, między innymi w "Aniołkach Charliego", "Starskym i Hutchu", "Więzieniu Oz" oraz serialach z cyklu "Prawo i porządek". Na duży ekran wracał jednak sporadycznie.

Tom Ligon był cenionym działaczem związkowym

Ligon był przede wszystkim ceniony z racji swej działalności w Gildii Aktorów Scenicznych, do której należał przez 60 lat. Był członkiem jej Narodowej Rady oraz współprzewodniczącym jej nowojorskiej filii.



