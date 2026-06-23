Tom Holland w nowym projekcie twórcy oscarowego "Na rauszu". "Ekscytujące!"

Tom Holland w produkcji Thomasa Vinterberga

Thomas Vinterberg, autor głośnej produkcji "Na rauszu", która podbiła światowe kina, zdobywając wiele nagród, w tym Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego, pracuje nad nowym projektem. Jego gwiazdą będzie Tom Holland, jeden z najsłynniejszych odtwórców roli Spider-Mana.

O współpracy z Vinterbergiem poinformował sam Holland, który w Amsterdamie promował film "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", czwartą część serii o Człowieku-Pająku.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" [trailer] materiały dystrybutora

"Kocham Thomasa Vinterberga. Pracujemy razem nad dłuższym formatem, jest bardzo ekscytujący. Uwielbiam z nim rozwijać projekty. Uważam, że jest niezwykle mądry. Sposób, w jaki analizuje postacie, sposób, w jaki wnosi serce do opowiadanej historii, nie ma sobie równych. Naprawdę cieszę się na możliwość pracy z nim. Na razie jest jednak za wcześnie, by podzielić się jego szczegółami" - powiedział aktor w rozmowie z portalem "Kino DK".

Duński reżyser od pewnego czasu zajął się pracą nad serialami. Wkrótce będzie miała premierę jego produkcja poświęcona rodzinie Kennedych, z Michaele Fassbenderem, Imogen Poots i Joshuahą Melnickiem w rolach głównych.

Projekt z Tomem Hollandem byłby pierwszym filmem pełnometrażowym od czasu nagradzanego "Na rauszu", opowiadającego o grupie przyjaciół, nauczycieli z liceum, postanawiających na własnej skórze przekonać się, ile prawdy kryje się w teorii mówiącej o tym, że człowiek funkcjonuje lepiej, gdy jest "na rauszu".

Tom Holland i premiera filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"

Trwa światowa trasa promocyjna filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", który trafi na ekrany kin 31 lipca. To czwarta część cyklu należącego do Kinowego Uniwersum Marvela. Trzeci film tej serii, "Spider-Man: Bez drogi do domu" (2021), zarobił w kinach ponad miliard 900 milionów dolarów.

W roli głównej zobaczymy ponownie Toma Hollanda. To będzie jego siódmy występ w roli pajęczego superbohatera. U jego boku pojawi się oczywiście Zendaya, wcielająca się w dziewczynę Spider-Mana.

Akcja "Całkiem nowego dnia" rozgrywa się cztery lata po wydarzeniach z "Bez drogi do domu". Za sprawą zaklęcia Stephena Strange'a cały świat zapomniał o istnieniu Petera Parkera. Ten poświęca się walce z nowojorską przestępczością. Gdy pojawia się nowe niebezpieczeństwo, bohater musi mierzyć się także z niepokojącymi zmianami dotyczącymi jego mocy.