Tom Holland i Zendaya w kultowym hicie Disneya? "Świat tego potrzebuje"

Tom Holland i Zendaya: najpopularniejsza para Hollywood

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" bije w kinach kolejne rekordy, a widzowie chwalą nową odsłonę przygód "Pajączka". Od samego początku jednym z największych zalet najnowszego cyklu o losach komiksowego bohatera jest chemią między wcielającymi się w Petera Parkera Tomem Hollandem oraz filmową MJ, czyli Zendayą.

Jak wiemy, między aktorską parą zaiskrzyło na planie "Spider-Man: Homecoming" z 2017, a w czerwcu br. po miesiącach niepewności i plotek wywołanych nieprawdziwymi zdjęciami ślubnymi Tom Holland przyznał w rozmowie z magazynem "Esquire", że on i Zendaya są już po ślubie.

Powiedzieć, że ta dwójka należy do grona najpopularniejszych par Hollywood, to jak nie powiedzieć nic. Jakby tego było mało i Holland, i Zendaya należą do najbardziej utalentowanych aktorów swojego pokolenia.

Nic więc dziwnego, że widzowie z chęcią zobaczyliby ich w głównych rolach w innych produkcjach. Jedna propozycja padła podczas D23, wydarzenia Disneya, podczas którego zaprezentowano zapowiedzi filmowych i serialowych produkcji studia.

Tom Holland i Zendaya: gwiazda Disneya widzi ich w nowych rolach

Susan Egan, amerykańska aktorka dubbingowa, która użyczyła głosy Megarze w kultowej animacji o przygodach Herkulesa z 1997 roku, wyznała, kogo widziałaby w głównych rolach w aktorskiej wersji hitu.

"Wiecie, od lat po cichu mówiłam, że powinna to być Zendaya [w roli Megary - przyp. red.], ale teraz po prostu powiem to [głośno - przyp. red.]" - mówiła w wywiadzie z serwisem Deadline. "Świat tego potrzebuje. Oni są teraz najgorętszą parą, ale nawet nie chodzi o to. Śledziłam jej wspaniałą karierę od kiedy była nastolatką. Jest niesamowitą, silną kobietą, z pięknym głosem i odrobiną buntu, nie sądzicie?".

O aktorskiej wersji "Herkulesa" usłyszeliśmy po raz pierwszy w 2020 roku. Film ma wyreżyserować Guy Ritchie, pisze Deadline.

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