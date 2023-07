Tom Holland podzielił się ze słuchaczami podcastu "On Purpose" historią swojej podróży ku trzeźwości. 27-letni hollywoodzki aktor, którego widzowie znają przede wszystkim z roli Spider-Mana, pochwalił się nie lada osiągnięciem. Brytyjczyk od sześciu miesięcy nie tknął bowiem alkoholu. Dla Hollanda jest to w istocie ogromny wyczyn. Jak sam przyznał, w pewnym momencie zrozumiał, że jest uzależniony od napojów wyskokowych. Gwiazdor uświadomił to sobie biorąc udział w styczniowym wyzwaniu "Dry January".

Tom Holland miał problemy z alkoholem

Ta ciesząca się coraz większą popularnością inicjatywa polega na niepiciu alkoholu przez okrągły miesiąc. Specjaliści twierdzą, że choćby kilkutygodniowe odstawienie wysokoprocentowych trunków przyniesie nam szereg korzyści, takich jak pozbycie kilku nadprogramowych kilogramów, poprawa kondycji skóry czy uporanie się z bezsennością. To również trening silnej woli i swoista próba charakteru.

Holland ujawnił, że początki abstynencji były dla niego wyjątkowo trudne. "Wypicie drinka było wszystkim, o czym mogłem wtedy myśleć. Budziłem się, marząc o nim. Byłem przerażony. Zrozumiałem, że mogę mieć problem z alkoholem. Postanowiłem więc ukarać samego siebie i przedłużyć styczniowe wyzwanie do końca lutego. Chciałem też udowodnić sobie, że wytrzymam" - zdradził laureat nagrody BAFTA.



Gwiazdor podkreślił, że kluczem do sukcesu okazała się dlań "zmiana sposobu myślenia". "Zacząłem się zastanawiać: 'Dlaczego jestem tak zniewolony przez alkohol? Dlaczego mam taką obsesję na punkcie tego cholernego drinka?' To był przełom" - wyznał.

Rezygnację z alkoholu Holland postrzega jako "najlepszą decyzję w swoim życiu". "Kiedy dotarłem do 1 czerwca, byłem najszczęśliwszy na świecie. Zacząłem lepiej sypiać. Znacznie lepiej radzę sobie z problemami. Gdy na planie zdjęciowym coś idzie nie tak, jestem w stanie wziąć się w garść, choć wcześniej wytrąciłoby mnie to z równowagi. Czuję się zdrowszy, sprawniejszy, mam większą jasność umysłu" - zachwala abstynencję aktor.

Filmowy Człowiek-Pająk zaznaczył wszelako, że nie zamierza nawracać miłośników napojów wyskokowych. "Jeśli zachęcę kogoś do odstawienia alkoholu - wspaniale. Ale nie będę mówić innym, by przestali pić. To nie moje zadanie" - skwitował.

Tom Holland: Przerwa od aktorstwa

Tom Holland poinformował ostatnio również, że robi sobie rok przerwy od aktorstwa. Gwiazdor przyznał, że realizacja serialu "W tłumie" była dla niego tak ekstremalnym doświadczeniem, że potrzebuje odpoczynku.

"To był ciężki okres" - Tom Holland powiedział w programie "Extra" o realizacji serialu "W tłumie" . "Eksplorowaliśmy pewne emocje, których nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Do tego wszystkiego bycie producentem, zmaganie się z codziennymi problemami na planie, wywierało dodatkową presję" - dodał aktor, który nie tylko zagrał główną rolę, ale był też producentem "W tłumie".

Holland przyznał jednak, że rola zaburzonego psychicznie bohatera była tak wymagająca emocjonalnie, że po zakończeniu zdjęć zniknął na tydzień i wylegiwał się na plaży w Meksyku. "Ten serial mnie rozbił" - wyznał.



I ujawnił, że zamierza zrobić sobie przerwę od aktorstwa. "Biorę rok wolnego, to efekt tego, jak trudnym projektem był ten serial. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak zostanie przyjęty. Mam poczucie, że ciężka praca nie poszła na marne" - powiedział.