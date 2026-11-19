Tom Hanks wraca do jednego filmu kilka razy w roku. Nie kryje fascynacji

Tom Hanks należy do nielicznego grona aktorów, którzy zdobyli dwa Oscary z rzędu za pierwszoplanowe role męskie. Statuetki otrzymał za "Filadelfię" z 1993 roku i "Forresta Gumpa" z 1994 roku.

Choć sam wystąpił w wielu kultowych produkcjach, jego największe filmowe fascynacje sięgają znacznie dalej.

W 2023 roku podczas rozmowy z serwisem Letterboxd aktor został poproszony o wskazanie czterech ulubionych filmów. Nie było to dla niego łatwe zadanie. Ostatecznie bez wahania wymienił "2001: Odyseję kosmiczną" Stanleya Kubricka z 1968 roku.

Co ciekawe, Hanks nie tylko uważa tę produkcję za wyjątkową, ale regularnie do niej wraca.

"Oglądam go kilka razy w roku" - wyznał.

Aktor żartował również, że mógłby komentować film przez cały seans, nie robiąc ani jednej przerwy. Trudno o lepszy dowód jego fascynacji dziełem Kubricka.

Tom Hanks pokochał The Beatles jako ośmiolatek. Do dziś wraca do filmu

Na liście ulubionych produkcji Hanksa znalazła się także "Noc po ciężkim dniu" Richarda Lestera z 1964 roku. Muzyczna komedia z udziałem The Beatles zrobiła na nim ogromne wrażenie, kiedy miał zaledwie osiem lat.

Aktor wspominał, że zachwyciła go nie tylko muzyka, ale również naturalność i poczucie humoru członków zespołu. Przyznał, że do tego filmu także wraca kilka razy w roku.

Pozostałe dwa tytuły w jego osobistym zestawieniu to "Najlepsze lata naszego życia" Williama Wylera z 1946 roku oraz "Nocny kowboj" Johna Schlesingera z 1969 roku.

Pierwszy z nich Hanks docenił za sposób przedstawienia doświadczeń pokolenia powracającego z wojny. Drugi zachwycił go ponadczasową historią i kreacjami Jona Voighta oraz Dustina Hoffmana.

Wszystkie cztery filmy powstały przed wielkim ekranowym debiutem Hanksa. Choć sam stał się jedną z największych gwiazd Hollywood, wciąż chętnie wraca do kina, które ukształtowało jego gust.



