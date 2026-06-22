Tom Hanks nie jest w stanie oglądać tego kultowego filmu ze swoim udziałem

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Tom Hanks w najnowszym wywiadzie zdradził, że pewien kultowy film w jego dorobku wciąż budzi w nim silne emocje. Do tego stopnia, że unika oglądania jednej z kluczowych scen.

Tom Hanks z siwymi włosami w czarnej marynarce, lekko uśmiechnięty, na rozmytym, kolorowym tle.
Tom HanksAXELLE/BAUER-GRIFFINGetty Images

Tom Hanks wyznał, że pewnej sceny z jego filmografii do dziś nie jest w stanie obejrzeć. Chodzi o moment z filmu "Cast Away: Poza światem" z 2000 roku.

"Jest jedna scena w 'Cast Away', która była dla mnie wyjątkowo bolesna" - przyznał aktor w najnowszym odcinku podcastu "The Rest Is Entertainment".

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W filmie Hanks wciela się w Chucka. Tuż przed wyjazdem służbowym jego partnerka Kelly, grana przez Helen Hunt, wręcza mu zegarek. W trakcie podróży dochodzi do katastrofy - samolot Chucka rozbija się, a on jako jedyny uchodzi z życiem. Przez kolejne cztery lata walczy o przetrwanie na bezludnej wyspie. Gdy wreszcie wraca do domu, dowiaduje się, że Kelly zdążyła ułożyć sobie życie i wyszła za mąż. W jednej z kluczowych scen Chuck oddaje jej zegarek.

"Chuck wraca do domu Kelly i oddaje jej zegarek. Jest tam moment, w którym myślę: 'Nie jestem w tym naprawdę obecny'. Wykonuję gest, który wydaje mi się nieszczery - to bardziej Tom niż Chuck" - wyjaśnił.

Zasapany mężczyzna w swetrze klęczy na piaszczystej plaży obok fragmentu żółtej tratwy, a w tle rozciąga się gęsto zalesiony brzeg tropikalnej wyspy.
Tom Hanks w filmie "Cast Away: Poza światem"AKPA

Aktor przyznał, że do dziś unika tej sceny.

"Jeśli film akurat leci w telewizji, wychodzę z pokoju, zanim ten fragment się zacznie" - powiedział.

"Cast Away: Poza światem": o czym był film?

"Cast Away: Poza światem" w reżyserii Roberta Zemeckisa opowiada historię Chucka Nolanda, zapracowanego analityka. Gdy samolot, którym podróżuje służbowo, rozbija się nad Pacyfikiem, mężczyzna jako jedyny uchodzi z życiem i trafia na bezludną wyspę. Przez cztery lata walczy o przetrwanie.

Film odniósł spory sukces finansowy. Jego budżet wynosił 90 mln dolarów, a w kinach na całym świecie zarobił aż 430 mln dolarów.

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