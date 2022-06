O swojej rozmowie z brytyjską królową Tom Hanks opowiedział w rozmowie z BBC. Do spotkania doszło w maju 2011 roku podczas uroczystego obiadu, na którym byli również prezydent Barack Obama z żoną Michelle. Aktor przyznał, że bardzo się wtedy stresował, bo wiedział, że zostanie posadzony obok królowej. "Pogawędka z królową to coś, na co musisz być przygotowany. Wiedziałam, że będę siedział obok niej, więc chciałem rozmawiać o rzeczach ważnych, a przy tym nie być aroganckim" - wspomniał spotkanie aktor.

Reklama

Tom Hanks: Elżbieta II gustuje w martini

Hanks jeszcze przed spotkaniem postanowił, że zapyta Elżbietę II o to, jak spędza wolny czas i ile w rzeczywistości go ma. Tak też zrobił. Otwartość, z jaką rozmawiała z nim Elżbieta II zachęciła aktora do nieco odważniejszych pytań. Zaintrygowany napojem, który sączyła królowa, Hanks zapytał ją o to, jakie alkohole lubi. Okazało się, że brytyjska monarchini gustuje w martini.

Dociekliwość Hanksa wzbogaciła naszą wiedzę na temat upodobań królowej. Do tej pory wiadomo było, że Elżbieta II lubi się raczyć ginem i likierem Dubonnet. Ujawnił to w 2017 roku Darren McGrady, który przez ponad dekadę pracował jako osobisty szef kuchni królowej.

Przy okazji rozmowy z CNN sprostował doniesienia, że Elżbieta II pije aż cztery drinki dziennie. Kucharz szybko wyjaśnił, że królowa z racji wielu obowiązków nie może sobie pozwolić na taką ekstrawagancję. Po szklaneczkę ginu z tonikiem, kieliszeczek francuskiego likieru czy kieliszek martini królowa sięga więc okazjonalnie.

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks