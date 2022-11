Dzieci gwiazd show-biznesu mają z reguły ułatwiony start w dorosłe życie. Zdarzają się jednak przypadki, że sława rodziców jest dla ich pociech ciężarem, a nawet źródłem problemów. Doświadczył tego syn Toma Hanksa i Rity Wilson , który na początku tego roku udzielił bardzo głośnego wywiadu. 32-letni obecnie Chet Hanks wyznał w nim, że bycie dzieckiem gwiazd Hollywood ma niezaprzeczalne zalety - jak choćby "podróżowanie po świecie, latanie prywatnym samolotem i nocowanie w luksusowych hotelach". Ale zaznaczył, że są też ciemne strony.

Chet Hanks: Obóz przetrwania dla trudnej młodzieży

Gdy dorastał, brakowało mu "silnego męskiego wzorca", a przez znane nazwisko doświadczał w szkole szykan ze strony rówieśników. "Ludzie mieli o mnie wyrobione zdanie, zanim jeszcze mnie poznali. Spotykałem się z niechęcią, a nawet pogardą. Dostawałem łatkę aroganckiego, zepsutego bachora" - wyznał początkujący raper i aktor.

O innej wadzie bycia dzieckiem gwiazd Chet opowiedział teraz w podcaście "Crypto Talks podcast with Ivan Paychecks". Wspomniał tam sytuację związaną z jego uzależnieniem od narkotyków. W krytycznym momencie jego rodzice postanowili podjąć stanowcze działania, by wyciągnąć syna z nałogu. W 2008 roku Chet został wysłany przez nich na obóz przetrwania dla trudnej młodzieży. Dla Cheta było to mocne zderzenie z brutalną rzeczywistością. "Pewnego dnia obudziłem się, a nad moim łóżkiem stało dwóch rosłych facetów. Wyglądali jak wojskowi albo bramkarze z nocnego klubu. Zacząłem pytać gorączkowo: 'O co chodzi? Co się dzieje do cholery?'. Wtedy jeden z nich odparł: 'Idziesz z nami. Możemy to zrobić po dobroci lub nie'" - relacjonował Hanks.

Syn aktorskiej pary został następnie przewieziony do odległego zakątka stanu Utah, gdzie przez następne miesiące przebywał "bez dachu nad głową", podejmując się zleconych prac fizycznych. "Przez cały czas byliśmy obserwowani. Musieliśmy uczestniczyć w psychoterapii, gdzie analizowano nas i rozkładano na czynniki pierwsze" - ujawnił Chet. I podkreślił, że jego rodzice byli cynicznie wykorzystywani przez organizatorów obozu, którzy chcieli jak najdłużej pobierać wysokie opłaty od Hanksa i Wilson, dlatego robili wszystko, by w nieskończoność przedłużać pobyt ich syna.

Chet Hanks od roku ponad nie bierze narkotyków

"Czułem, że ciągle nimi manipulują. Rodzice byli dla nich grubymi rybami, które miały odpowiednie zasoby, by mnie tu trzymać przez cholernie długi czas. Byłem tam dłużej niż jakikolwiek inny uczestnik. A kiedy nie masz się czym zająć, a wokół ciebie panuje śmiertelna cisza, tydzień wydaje się być niczym miesiąc" - zdradził Chet.

Ostatecznie jednak syn Toma Hanksa zdołał wyciągnąć lekcje z tego niełatwego doświadczenia. Jak zaznaczył, podczas pobytu na obozie odkrył wiarę w Boga i nauczył się znajdować ukojenie w samotności. Z czasem poradził sobie też z nałogami. We wrześniu opublikował na Instagramie post, w którym ogłosił, że od roku nie bierze narkotyków.

