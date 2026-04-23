Tom Hanks dostał "Malucha" od Polaków. Ta historia obiegła świat

Jak Tom Hanks odkrył polskiego "malucha" i rozbawił internet?

Od lat Tom Hanks publikował w mediach społecznościowych zdjęcia z przypadkowo spotkanymi samochodami. Do fotografii dopisywał krótkie komentarze, sugerując z humorem, że to jego "nowe auto".

W 2016 roku szczególną uwagę przyciągnęły zdjęcia z Fiatem 126p. Dla polskich fanów był to moment wyjątkowy. "Maluch" nie jest zwykłym autem, to część codzienności sprzed lat, symbol rodzinnych wyjazdów i realiów, które dziś wywołują nostalgię.

Internet szybko podchwycił temat. Z pozoru drobny żart zaczął żyć własnym życiem, a pomysł, by podarować aktorowi prawdziwego Fiata 126p, przestał być tylko internetową ciekawostką.

Tom Hanks i Fiat 126p, materiały prasowe/materiały zewnętrzne Instagram

Bielsko-Biała dla Toma Hanksa. Tak powstała wyjątkowa inicjatywa

Za pomysłem stała Monika Jaskólska z Bielska-Białej, która postanowiła przekuć internetową sympatię w realne działanie. Rozpoczęła akcję, której celem było kupienie i odnowienie Fiata 126p, a następnie przekazanie go aktorowi.

Do inicjatywy szybko dołączyli darczyńcy i partnerzy. Samochód przeszedł renowację, zachowując swój charakter, ale zyskując nowe życie. Liczył się nie tylko efekt końcowy, ale też droga, która do niego prowadziła.

30 listopada 2017 roku w Los Angeles doszło do symbolicznego momentu. Tom Hanks odebrał kluczyki do auta, które przyleciało do niego z Polski. Spotkanie miało spokojny, naturalny charakter i szybko obiegło media na całym świecie.

Fiat 126p Toma Hanksa trafił na aukcję. Historia zyskała nowe znaczenie

Ta historia nie skończyła się w chwili przekazania prezentu. Po kilku latach aktor zdecydował się nadać jej kolejny wymiar.

Fiat 126p trafił na aukcję charytatywną. W 2022 roku samochód został sprzedany za 83 500 dolarów, a dochód przeznaczono na cele pomocowe. Tym samym prezent od fanów zamienił się w realne wsparcie.

To moment, który zmienił odbiór całej historii. "Maluch" przestał być tylko sympatycznym symbolem, stał się narzędziem, które pomogło innym.

Dlaczego to właśnie Tom Hanks. Wizerunek, który ma znaczenie

Nie bez znaczenia jest to, kim jest bohater tej historii. Tom Hanks od lat buduje wizerunek aktora bliskiego ludziom. W jego filmografii znajdują się takie tytuły jak "Forrest Gump", "Filadelfia" czy "Szeregowiec Ryan", które opowiadają o zwykłych bohaterach w niezwykłych sytuacjach.

Ten wizerunek sprawia, że prezent od fanów nie wygląda jak przypadkowy gest. Fiat 126p, skromny i pełen znaczeń, idealnie wpisuje się w historię aktora, który przez lata pokazywał na ekranie ludzką stronę świata.

Polski "maluch" jako symbol. Dlaczego ta historia wciąż wraca

Fiat 126p dla wielu Polaków to coś więcej niż samochód. To wspomnienia, emocje i kawałek historii, który przetrwał próbę czasu. Właśnie dlatego gest wobec Tom Hanks wybrzmiał tak mocno.

To opowieść o tym, jak prosty pomysł może połączyć ludzi z różnych części świata. I jak coś niewielkiego, z pozoru zwyczajnego, może zyskać znaczenie, którego nikt na początku się nie spodziewał.