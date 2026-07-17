Tom Cruise zachwycony "Odyseją". Zamieścił wymowny wpis

Gwiazdor serii "Mission: Impossible" i "Top Gun" zamieścił na swoim koncie na Instagramie zdjęcie z biletem do kina IMAX na seans "Odysei". "Do Chrisa, Emmy [Thomas - producentki] oraz waszej genialnej obsady i ekipy. Dziękuję za niezwykłą noc w kinie. Nie mogę doczekać się kolejnego seansu" - napisał Cruise. Jego wpis można zobaczyć TUTAJ.

Aktor jest znany z publicznego chwalenia produkcji, które zrobiły na nim szczególne wrażenie. W 2023 roku zachęcał na udanie się do kina na "Oppenheimera", poprzedni film Nolana, oraz "Barbie" Grety Gerwig.

Najważniejsze informacje o "Odysei"

"Odyseja" jest adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka. Dla Christophera Nolana to pierwszy kinowy projekt po nagrodzonym siedmioma Oscarami "Oppenheimerze".

Wytwórnia Universal zapowiada film jako "wizjonerskie, wyjątkowe w tym pokoleniu dzieło, z którego dumny byłby sam Homer". Zdjęcia realizowano w okresie od lutego do sierpnia 2025 roku w Maroku, Grecji, Włoszech, Szkocji, Islandii oraz na Saharze. Budżet produkcji szacuje się na 250 milionów dolarów. To pierwszy w historii film pełnometrażowy nakręcony w całości kamerami IMAX.

Nolanowi udało się zebrać imponującą obsadę. W Odyseusza wcielił się Matt Damon. Jego żonę Penelopę zagrała Anne Hathaway, a syna Telemacha - Tom Holland. Jon Bernthal wcielił się Menelaosa, króla Sparty, a Benny Safdie w jego brata Agamemnona, króla Argolidy. Zendai przypadła rola Ateny, bogini mądrości i wojny. Charlize Theron zagrała nimfę Kalipso.

Krytycy są zachwyceni filmem i już nazywają go jedną z najważniejszych premier tego roku. "Brytyjski reżyser stworzył dzieło kompletne i spełnione, zarówno od strony autorskiego pomysłu na adaptację, jak i filmowego rzemiosła" - napisał Kuba Armata w recenzji dla Interii.