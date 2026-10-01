Tom Cruise powinien już odpuścić? Najnowszy film zbiera mieszane recenzje

Patrycja Otfinowska

Oprac.: Patrycja Otfinowska

Wielki budżet, oscarowy reżyser i Tom Cruise, który jest nie do poznania. "Digger" zbiera fatalne recenzje, a krytycy wieszczą mu się gigantyczną stratę finansową.

Tom Cruise w eleganckim garniturze podczas premiery filmu.
Tom CruiseAFP

"Digger" to najnowszy projekt Alejandro Gonzáleza Iñárritu - wybitnego twórcy nagrodzonego Oscarami "Birdmana" i "Zjawy". Produkcja opowiada o najpotężniejszym człowieku na świecie, który sprowadza na ludzkość śmiertelne niebezpieczeństwo, a następnie postanawia samodzielnie ocalić wszystkich ludzi na planecie.

W głównego bohatera wcielił się Tom Cruise. Choć aktor ma na koncie dziesiątki kultowych ról, wygląda na to, że jego karta w Hollywood zaczyna się odwracać. Film od miesięcy był zapowiadany jako nietypowe, kreatywne i ambitne dzieło, które miało przypomnieć światu o talencie Cruise'a z czasów sprzed jego skupienia na kinie akcji. Niestety, rzeczywistość okazuje się brutalna.

"Digger": koniec ery Cruise'a?

Film trafi na ekrany polskich kin już 2 października, jednak w internecie już teraz roi się od recenzji - a te są wyjątkowo bezlitosne. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja ma obecnie zaledwie 52% pozytywnych opinii od krytyków.

Wszystko wskazuje na to, że mroczna komedia Iñárritu zamiast przynieść gigantyczne zyski, stanie się jedną z najbardziej bolesnych i kosztownych wpadek finansowych tego roku. Początkowo budżet "Diggera" szacowano na 125 mln dolarów, jednak w trakcie produkcji urósł on do kwoty aż 180 mln dolarów. Aby wytwórnia wyszła na zero, film musiałby zarobić na całym świecie ponad 300 mln dolarów. Tymczasem - jak podaje serwis Variety - prognozy są nieprzychylne i przewidują, że w weekend otwarcia w amerykańskich kinach zbierze zaledwie ok. 10 mln dolarów.

Wygląda na to, że samo nazwisko wielkiego gwiazdora, który w tej produkcji jest zresztą praktycznie nie do poznania, to za mało, by zagwarantować kasowy hit.

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Krytycy nie zostawiają na filmie suchej nitki. Dziennik "The Boston Globe" przyznał produkcji okrągłe zero gwiazdek, nazywając ją wprost "najgorszym filmem w karierze Toma Cruise'a". Z kolei krytyk David Rooney z magazynu ""The Hollywood Reporter" napisał ostro, że obraz jest "zapatrzony w siebie", a spora część recenzentów wytyka twórcom, że żarty wypadają blado i nie wywołują u widzów nawet uśmiechu.

W obliczu tak druzgocącego przyjęcia studio postanowiło rozegrać sytuację w nietypowy sposób. Wytwórnia rozpoczęła nową kampanię promocyjną opartą... na negatywnych opiniach krytyków, rzucając widzom hasło: "Zdecydujcie sami".

"Sekretne piętro" [trailer]materiały dystrybutora
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