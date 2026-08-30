Tom Cruise ogłosił swój nowy projekt. Wraca do filmu sprzed ponad 35 lat

"Szybki jak błyskawica" Tony'ego Scotta opowiadał o młodym kierowcy wyścigowym, Cole'u Trickle'u, który otrzymuje szansę ścigania się w zawodach NASCAR. Jego karierę niemal kończy groźny wypadek. Do powrotu za kierownicę motywuje go piękna pani doktor.

Intensywny rok Anne Hathaway

Cruise powtórzy rolę Trickle'a w sequelu. Hathaway wcieli się we właścicielkę zespołu, w którym jeździ główny bohater. Za kamerą stanie Jonathan Levine, twórca "Pół na pół" i "Niedobranych".

W krótkim filmie, który Cruise opublikował w swoich mediach społecznościowych (można go zobaczyć TUTAJ), Hathaway zapowiedziała, że rozpocznie pracę na planie po narodzinach jej trzeciego dziecka. Za aktorką bardzo intensywny rok. Tylko w ostatnich tygodniach mogliśmy oglądać ją w "Odysei" i "Końcu ulicy Dębowej".

Dla Cruise'a będzie to ponowna współpraca z wytwórnią Paramount Pictures. Wcześniej zrealizował dla niej serię "Mission: Impossible" oraz hit "Top Gun: Maverick".

Kiedy premiera nowego filmu Toma Cruise'a i Anne Hathaway?

"Szybki jak błyskawica 2" wejdzie do kin 2 czerwca 2028 roku. Film będzie wyświetlany w kinach IMAX.