Tom Cruise nie do poznania. Tak wygląda w filmie "Digger"

Tom Cruise ma na koncie role, które na stałe weszły do historii kina akcji. Widzowie pamiętają go z serii "Mission: Impossible", "Top Gun" czy "Raportu mniejszości". Przez dekady jego znakiem rozpoznawczym była energia, sprawność i wizerunek aktora, który sam wykonuje najtrudniejsze sceny.

Teraz pokazuje zupełnie inną twarz. W filmie "Digger" wciela się w Diggera Rockwella, potężnego magnata naftowego. To postać daleka od eleganckich agentów i nieustraszonych pilotów. Cruise pojawia się na ekranie z siwymi włosami, wyraźnie zmienioną twarzą i sylwetką, która całkowicie odcina go od dotychczasowego wizerunku.

Po premierze zwiastuna internauci od razu zaczęli komentować przemianę aktora. Dla wielu fanów to jeden z tych momentów, kiedy gwiazdor przypomina, że nie jest wyłącznie ikoną kina akcji, ale także aktorem gotowym na ryzyko.

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"Digger" to film twórcy "Birdmana" i "Zjawy"

Za kamerą stanął Alejandro González Iñárritu, reżyser takich filmów jak "Birdman" i "Zjawa". Już samo jego nazwisko zapowiada produkcję inną niż typowe widowisko z udziałem Toma Cruise'a.

"Digger" ma być czarną komedią o ogromnej skali. Główny bohater, wpływowy człowiek świata biznesu, doprowadza do poważnego kryzysu, a potem próbuje przekonać wszystkich, że to właśnie on może uratować sytuację. Hasło promujące film mówi o "komedii katastrofalnych rozmiarów".

Zwiastun "Diggera" już wywołał poruszenie

W sieci pojawił się oficjalny zwiastun filmu, a najwięcej mówi się właśnie o wyglądzie Toma Cruise'a. Aktor jest ukryty pod charakteryzacją, która postarza go i nadaje mu zupełnie inny rys. Widzowie przyzwyczajeni do jego dynamicznych ról mogą być zaskoczeni.

Zmiana jest tym ciekawsza, że Cruise bardzo rzadko pozwalał sobie na aż tak radykalne odejście od ekranowego wizerunku. W ostatnich latach najczęściej oglądaliśmy go jako bohatera kina akcji, który skacze z motocykla, pilotuje samoloty i walczy z czasem.

W "Diggerze" najważniejszy ma być nie wyczyn, ale aktorstwo. Już po zwiastunie widać, że to projekt zbudowany na przerysowaniu, ironii i mocnym kontraście między dawnym wizerunkiem gwiazdora a nową rolą.

Obsada robi wrażenie. Kiedy premiera filmu "Digger"?

Tom Cruise nie jest jedyną wielką gwiazdą tej produkcji. W obsadzie "Diggera" znaleźli się także John Goodman, Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde i Emma D'Arcy.

Jesse Plemons już wcześniej opisywał scenariusz jako jeden z najdziwniejszych, najzabawniejszych i najbardziej tragicznych, jakie czytał. To dobrze pasuje do zapowiedzi filmu, który ma łączyć satyrę, czarny humor i opowieść o człowieku przekonanym, że potrafi naprawić świat, choć sam doprowadził do wielkiego problemu.

Premiera filmu "Digger" została zaplanowana na 2 października 2026 roku. Jeśli zwiastun dobrze oddaje ton całości, widzów czeka jedna z najbardziej zaskakujących ról w karierze Toma Cruise'a.



