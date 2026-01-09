Tom Cruise na planie nowych "Gwiezdnych wojen". Pomógł nakręcić ważną scenę
Trwają pracę nad "Star Wars: Starfighter", nową odsłoną "Gwiezdnych wojen". Reżyser Shawn Levy zdradził w rozmowie dla "The New York Times", że na planie pojawił się Tom Cruise, który pomógł w realizacji jednej ze scen.
W wywiadzie, który został przeprowadzony w trakcie zdjęć w listopadzie, Levy przyznał, że na planie "Starfightera" pojawił się Tom Cruise. Laureat honorowego Oscara miał tylko obserwować realizację filmu. Na prośbę Levy’ego wziął udział w realizacji sceny pojedynku na miecze świetlne. Cruise był przez chwilę operatorem kamery. Levy zapewnił, że nakręcone przez niego ujęcia znajdą się w filmie.
Wydarzenia filmu rozegrają się po "Powrocie Jedi" w galaktyce, która odbudowuje się po latach władzy Imperatora. Samotny pilot otrzymuje ważną misję, której zagrażają nowe niebezpieczeństwa. Z jego zadaniem wiąże się przyszłość Mocy.
W rolach głównych zobaczymy Ryana Goslinga, Matta Smitha, Mię Goth, Aarona Pierre’a, Simona Birda i Amy Adams. Zdjęcia rozpoczęły się w sierpniu, a zakończyły w grudniu 2025 roku. Odbyły się w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Stojący za kamerą Levy pracował wcześniej przy serialu "Straner Things" i filmie "Deadpool & Wolverine".
"Star Wars: Starfighter" wejdzie do kin 27 maja 2025 roku. Natomiast 22 maja 2026 roku swą premierę będzie miał inny film ze świata "Gwiezdnych wojen": "Mandalorian i Grogu".