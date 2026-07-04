Tofifest 2026: nagrody dla Lindy, Kinski i Simlata w Toruniu

Totifest 2026: nagrody dla Nastassji Kinski, Bogusława Lindy i Łukasza Simlata

Podczas gali zakończenia 24. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTofifest w Toruniu Nagrodę za Niepokorność Twórczą otrzymała Nastassja Kinski. Medal Thorunium odebrał aktor i reżyser Bogusław Linda, który urodził się w grodzie Kopernika. Nagrodę im. Poli Negri dostał Łukasz Simlat.

Nasstasja Kinski odebrała Nagrodę za Niepokorność Twórczą.

"Jestem w połowie Polką, więc pewnie nieprzypadkowa jest moja obecność tutaj. Jesteśmy w kraju Wajdy, Kieślowskiego i mojego ukochanego Skolimowskiego, który jest tutaj. Będę chciała tu wracać, być może pracować. Anioły są dla nas potrzebne w życiu, więc ten dzisiejszy Złoty Anioł jest dla mnie bardzo ważny" - podkreśliła Kinski.

Nastassja Kinski na 24. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST Marcin Gadomski AKPA

Bogusław Linda został uhonorowany najwyższym toruńskim wyróżnieniem - Medalem Prezydenta Miasta Thorunium.

"Kocham to, że tu jesteście i kochacie kino" - podkreślił Linda. W rozmowie z PAP wcześniej powiedział, że nie wie, czy będzie umiał powstrzymać wzruszenie w chwili odbierania nagrody, ale z wiekiem jeszcze mocniej odczuwa wstyd przed pokazywaniem emocji. Ze sceny schodził wzruszony przy aplauzie na stojąco.

Łukasz Simlat otrzymał nagrodę marszałka woj. kujawsko-pomorskiego im. Poli Negri.

"Dziękuję za zauważenie tego, co robię, i przyjęcie do kujawsko-pomorskiej rodziny" - powiedział w CKK Jordanki. Wcześniej na spotkaniu z publicznością mówił: "Najbardziej ciekawi mnie, gdy wchodzę na areał, którego kompletnie nie znam albo go nie praktykowałem od wielu lat. Każda nowa rola tworzy się tak naprawdę od zera".

Łukasz Simlat na gali finałowej Tofifest 2026 w Toruniu Marcin Gadomski AKPA

Tofifest 2026: laureaci

Grand Prix w konkursie międzynarodowym On Air otrzymał fińsko-norweski film "A Light That Never Goes Out" w reżyserii Lauriego-Mattiego Parppei.

Złoty Anioł w konkursie From Poland, czyli nagroda publiczności, trafił do Wojtka Smarzowskiego za film "Dom dobry". "Nie robię filmów dla nagród, ale dla widzów. Nagrody publiczności zawsze będą dla mnie najważniejsze. Smarzol łączy różne wyrazy" - napisał w liście odczytanym podczas gali zamknięcia Smarzowski.

Nagrodę specjalną dla reżysera w konkursie From Poland im. Ryszarda Bugajskiego otrzymał Michał Marczak za film dokumentalny "Bez końca".

Złotego Anioła za oryginalną kreację aktorską otrzymał Andrzej Konopka za rolę w filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy". "Zawsze chciałem być jak Linda, ale do tej pory mi się to nie udało. To jednak coś, co mnie nakręca" - podkreślił Konopka.

Obsada filmu "Ministranci" otrzymała nagrodę specjalną dla dziecięcych aktorów.