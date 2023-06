Tofifest 2023: "Powrót do przyszłości" w Toruniu

Tym razem podczas festiwalu Tofifest widzowie cofną się do lat 80. XX wieku. Triumfy święciło wówczas Kino Nowej Przygody, a Robert Zemeckis podążał szlakiem, który w ubiegłej dekadzie bezbłędnie wyznaczyli George Lucas i Steven Spielberg. To będzie nie lada gratka nie tylko dla tych, którzy posiadali wówczas kolekcję filmowej serii "Powrót do przyszłości" na kasetach VHS, a także dla tych, którzy chcieliby tę przygodę przeżyć po raz pierwszy.

"Z radością ogłaszamy, że nieodparta chęć odkrycia nowego i nieograniczona wyobraźnia bohaterów trylogii Roberta Zemeckisa stanowią motyw przewodni tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest. Kujawy i Pomorze" - poinformowali organizatorzy.

W fikcyjnej postaci niepokornego i wizjonerskiego naukowca Emmetta Browna twórcy festiwalu dostrzegają "upór i konsekwencję w odkrywaniu nieodkrytego i nazywaniu nienazwanego".



Festiwalowi widzowie będą mieli niepowtarzalną okazję do obejrzenia wszystkich części "Powrotu do przyszłości" - opowieści o bezgranicznej wyobraźni, międzypokoleniowej przyjaźni i wyjątkowych odkryciach - w zrekonstruowanej wersji na dużym ekranie.

"Serdecznie zapraszamy do wyruszenia wspólnie z nami w filmową podróż, wykraczającą daleko poza granice wyobraźni" - mówi Kafka Jaworska, dyrektorka festiwalu. "Tym bardziej, że rok jest szczególny, obchodzimy bowiem 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika - wybitnego matematyka, ekonomisty i przede wszystkim astronoma, który 'wstrzymał słońce, ruszył ziemię', a w czasach sobie współczesnych swoim odkryciem zmienił oblicze świata".



Zdjęcie Marty McFly (Michael J. Fox) i doktor Emmett Lathrop Brown (Christopher Lloyd) - bohaterowie trylogii "Powrót do przyszłości" / materiały prasowe

21. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze odbędzie się w dniach 27 czerwca - 2 lipca w Toruniu.



Projekcje festiwalowe zaplanowano w Centrum Festiwalowym w CKK Jordanki, Cinema City oraz kinie plenerowym na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego i w ruinach Zamku Krzyżackiego.

Wszelkie informacje o festiwalu dostępne są na stronie internetowej Tofifest.

