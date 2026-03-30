To zdecydowanie najodważniejsza rola w jej dorobku. Jak zareagowała rodzina?

Florence Pugh nie przestaje zaskakiwać widzów. W ostatnim czasie podbiła ekrany w najnowszym hicie Marvela "Thunderbolts*", ale to rola w folkowym horrorze "Midsommar. W biały dzień" z 2019 roku wyniosła ją na szczyt popularności. Aktorka w jednym z wywiadów zdradziła, jak zareagował jej dziadek po obejrzeniu tego kontrowersyjnego filmu.

"Midsommar. W biały dzień": o czym opowiada film z Florence Pugh?

Film "Midsommar. W biały dzień" trafił do polskich kin 5 lipca 2019 roku i natychmiast zyskał miano jednego z najbardziej oryginalnych horrorów ostatnich lat. Reżyser Ari Aster stworzył niepokojącą opowieść o młodej parze, która zmaga się z kryzysem. Dani (w tej roli Florence Pugh) i jej chłopak wyruszają wraz ze znajomymi do wioski w północnej Szwecji, gdzie mają wziąć udział w dorocznym festiwalu letniego przesilenia. Szybko okazuje się, że lokalne tradycje są dalekie od tego, czego się spodziewali.

Na ekranie u boku Pugh pojawili się Jack Reynor, William Jackson Harper, Will Poulter, Vilhelm Blomgren oraz Ellora Torchia. Produkcja zdobyła uznanie zarówno widzów, jak i krytyków, a dla Florence Pugh stała się przełomową rolą.

Dziadek Florence Pugh obejrzał "Midsommar". Jego reakcja rozbawiła gwiazdę

Podczas promocji "Thunderbolts*" Florence Pugh wystąpiła w programie "Late Night With Seth Meyers", gdzie zdradziła, jak jej rodzina zareagowała na udział w "Midsommar". Aktorka od początku wiedziała, że film może być trudny w odbiorze, jednak mimo wszystko postanowiła pokazać go najbliższym.

"Bardzo ciężko nad tym pracowałam. Wiedziałam, jak ważny był to dla mnie projekt. Uznałam, że rodzina powinna go zobaczyć" - powiedziała Pugh.

Najbardziej zapadła jej w pamięć reakcja dziadka. Po seansie podszedł do wnuczki i powiedział: "No cóż... Nie oglądałbym tego, gdyby cię w nim nie było". Po chwili dodał jednak z uśmiechem: "Byłaś genialna, absolutnie genialna, kochanie". Słowa wsparcia seniora rozbawiły i wzruszyły aktorkę.

Pugh nie ukrywa, jak ważna jest dla niej rodzina. "Cała moja rodzina jest wspaniałym wsparciem" - podkreśliła w rozmowie.