To wspomnienie mrozi krew w żyłach. Kolega z planu uratował życie aktorki

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

Olivia Wilde promuje swój najnowszy film "Zaproszenie", które trafi do polskich kin już 3 lipca 2026 roku. W rozmowie z podcastem Armchair Expert wspomniała sytuację z planu jednego ze swoich wcześniejszych filmów, której niemal nie przepłaciła życiem. W ostatniej chwili ocalił ją Walton Goggins, kolega z planu.

Olivia Wilde w scenie z "Zaproszenia"materiały prasowe

Do zdarzenia doszło na planie filmu "Kowboje i obcy" Jona Favreau z 2011 roku. "Walton Goggins uratował mi wtedy życie. Miałam straszny wypadek podczas jazdy konnej, a on mnie ocalił. Galopowałam razem z Danielem Craigiem i Harrisonem Fordem przez pustynię, a za nami biegło 40 koni. Byliśmy na czele ataku na kosmitów czy coś takiego" - wspominała aktorka.

W pewnym momencie Wilde spadła ze swojego wierzchowca. Znalazła się na ziemi w tak niefortunnym miejscu, że galopujące za nią konie i ich jeźdźcy nie mogli jej zobaczyć. W dodatku wszędzie było pełno kurzu. "Usłyszałam dudnienie przypominający grzmot, jakby pędziły prosto na mnie. Miałam wtedy myśl, która zabrzmi dramatycznie. Pomyślałam, że przynajmniej będzie to szybkie" - kontynuowała.

Mężczyzna w jasnej marynarce, białej koszuli i czarnym krawacie stoi na tle dużego, kolorowego napisu.
Walton Goggins na premierze drugiego sezonu serialu "Fallout" w grudniu 2025 rokuRichard ShotwellEast News

Na szczęście jadący za Wilde Goggins zauważył jej upadek. Błyskawicznie ustawił swojego konia tak, by osłonić leżącą aktorkę przed pędzącymi zwierzętami. "[Goggins] jest świetnym jeźdźcem i potrafił nad tym zapanować. Wszyscy nas minęli i myśleli, że on oszalał, a tak naprawdę chronił mnie, gdy leżałam na ziemi. Zawdzięczam mu życie. Jest prawdziwym bohaterem" - zakończyła Wilde.

Ostatnie role Olivii Wilde i Waltona Gogginsa

"Zaproszenie" jest trzecim projektem reżyserskim aktorki znanej między innymi z serialu "Doktor House" oraz filmów "Tron: Dziedzictwo" i "Richard Jewell". Goggins otrzymał ostatnio świetne recenzje i nominacje do nagród za występy w "Białym Lotosie" i "Falloucie".


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