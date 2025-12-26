"To właśnie miłość" - upadła gwiazda szuka szczęścia poza ekranem
Losy Martine McCutcheon, gwiazdy świątecznego przeboju "To właśnie miłość”, pokazują jak trudno utrzymać się na szczycie. Aktorka zmierzyła się z nieudanymi próbami w innych branżach oraz poważnymi problemami osobistymi.
"To właśnie miłość" (2003) to jedna z najpopularniejszych świątecznych komedii romantycznych w historii. Dla wielu widzów na pewno stanowi pozycję obowiązkową w świąteczny czas. Film opowiada 10 historii miłosnych, które rozgrywają się w Londynie w okresie przedświątecznym. Bohaterowie szukają miłości, tracą ją, kochają, czasem to uczucie ich zawodzi, czasem poddawane próbie.
Jedną z gwiazd produkcji była Martine McCutcheon - partnorowałą na ekranie Hugh Grantowi. Niestety pomimo ogromnej miłości fanów do tej produkcji, nie udało się jej powtórzyć sukcesu. Jak do tego doszło?
Martine McCutcheon próbowała swoich sił zarówno w aktorstwie jak i muzyce - niestety oba podejścia nie miały nic wspólnego z sukcesem i jak się okazuje, największy rozgłos przyniosły jej dopiero problemy osobiste.
W zeszłym roku aktorka rozstała się z mężem, a w lipcu 2025 przyznała się do bankructwa. Jednak popularność jej jednego z najważniejszych filmów przyczynia się do powodzenia jej prywatnych projektów. W świątecznym okresie aktorka zdecydowała się na współpracę z jedną z popularnych sieci kawiarni i rozdawała kawę na lotnisku w Londynie.
"Patrzenie, jak ludzie się rozchmurzają w chwili, gdy widzą kogoś, za kim tęsknili, jest naprawdę magiczne. W tych spotkaniach jest prawdziwe poczucie oczekiwania i wdzięczności, które wydaje się tak wyjątkowe o tej porze roku. To była radość obserwować, jak te wspomnienia powstają na naszych oczach" - mówiła.
Jak widać, aktorka chwyta się wszystkiego, by utrzymać się na powierzchni. Czy znajdzie dla siebie miejsce w kinie? Może jednak reklama będzie teraz dla niej odpowiednią ścieżką?