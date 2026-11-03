"Co wyszeptał nam deszcz": to oni zagrają Olivię i Raina! Zobacz pierwsze zdjęcia

Znamy odtwórców głównych ról filmowej adaptacji bestsellerowej powieści Joanny Balickiej dla nastolatków "Co wyszeptał nam deszcz". Bohaterów opowieści zagrają Oliwia Ogorzelska i Mateusz Rozwadowski. Autorka książki nie kryje zadowolenia.

"Mogłam jedynie marzyć o tym, że Olivia i Rain trafią w tak dobre ręce" - komentuje ten casting Joanna Balicka, autorka literackiego pierwowzoru.

Olivię zagra Oliwia Ogorzelska, 20-letnia aktorka związana z branżą filmową od najmłodszych lat, którą widzowie mogli oglądać w produkcjach, takich jak "Czarny młyn", "Rojst. Millenium", "Nieobecni 2" czy "Jak pokochałam gangstera". W roli Raina partnerować jej będzie Mateusz Rozwadowski znany m.in. z filmów "Wołanie" i "Winter Talk", a także seriali "The Office PL", "Profilerka" i "Pionek".

Naturalna chemia między młodymi aktorami zachwyciła twórców już od pierwszych wspólnych chwil na planie.

"Oliwia i Mateusz doskonale odnajdują się w swoich rolach. Oboje wnieśli do tej opowieści niezwykłą naturalność i autentyczność, a przy tym doskonale czuli się w swoim towarzystwie. Obserwowanie, jak bohaterowie, których stworzyłam w książce, ożywają na moich oczach, było dla mnie wyjątkowym doświadczeniem. Nie wyobrażam sobie nikogo innego w tych rolach. Nie mogę się doczekać, aż widzowie zobaczą to, co ja miałam okazję obserwować na planie zdjęciowym" - wyjawiła pisarka.

Oliwia Ogorzelska i Mateusz Rozwadowski w filmie "Co wyszeptał nam deszcz" / fot. Karolina Grabowska materiały dystrybutora

"Co wyszeptał nam deszcz": o filmie

"Co wyszeptał nam deszcz" to wyczekiwana adaptacja bestsellerowej powieści Joanny Balickiej, jednej z najpopularniejszych autorek nurtu Young Adult. Tytuł porównywany jest przez część czytelników do emocjonalnych wyciskaczy łez w stylu "Gwiazd naszych wina".

Film przedstawia historię chorej na nowotwór Olivii (Oliwia Ogorzelska), która po latach rozłąki spotyka ponownie Raina (Mateusz Rozwadowski) - dawną miłość i przyjaciela z dzieciństwa, który po terapii odwykowej i skandalu próbuje odzyskać sens życia. Gdy ich drogi splatają się na nowo, muszą zmierzyć się z przeszłością, chorobą i pytaniem, czy miłość może pokonać wszystko.

W pozostałe role w filmie wcielają się: Anita Sokołowska, Dariusz Chojnacki, Małgorzata Chajewska-Krzysztofik, Julia Mika, Wojciech Dolatowski, Andrzej Kłak i Magdalena Górska oraz dziecięcy aktorzy: Sara Jambor, Oliwier Grzegorzewski oraz Aleksander Paprocki.

Reżyserem ekranizacji "Co wyszeptał nam deszcz" jest Tymoteusz Kutz. Scenariusz na podstawie powieści Joanny Balickiej napisały Ilona Łesyk-Moczulska i Tatiana Zawrzykraj-Kutz. Za zdjęcia odpowiada Kuba Kijowski, za produkcję - NieZwykłe Film Production.

Film trafi do kin 5 lutego 2027 roku.