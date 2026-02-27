To oni tworzą historie, które oglądamy na ekranie. Oto nominacje do nagród Gildii Scenarzystów Polskich 2026

Gildia Scenarzystów Polskich ogłosiła nominacje do 4. edycji Nagród GSP, przyznawanych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości scenariuszowej. Wyróżniono w ten sposób pięć filmów fabularnych i pięć seriali.

Nagrody działającej od ponad pięciu lat Gildii Scenarzystów Polskich przyznawane są przez zrzeszonych w tej organizacji zawodowych scenarzystów i scenarzystki za produkcje, które miały premierę w minionym roku - w kinie, telewizji lub na platformach streamingowych.

W tym roku nominacje do Nagrody GSP za najlepszy scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego otrzymują:

"Dom dobry" - scen. Wojciech Smarzowski

"Dziewczyna z igłą" - scen. Magnus von Horn, Line Langebek

"Larp. Miłość, trolle i inne questy" - scen. Kordian Kądziela, Michał Wawrzecki

"Ministranci" - scen. Piotr Domalewski

"Utrata równowagi" - scen. Korek Bojanowski, Katia Priwieziencew

Z kolei nominacje do Nagrody GSP za najlepszy scenariusz serialu fabularnego otrzymują z kolei:

"1670", sezon 2 - scen. Jakub Rużyłło

"Aniela" - scen. Paweł Demirski

"Heweliusz" - scen. Kasper Bajon

"Niebo. Rok w piekle" - scen. Jakub Korolczuk

"The Office, sezon 5" - scen. Łukasz Sychowicz, Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki oraz Mateusz Płocha

Laureatki i laureaci zostaną wyłonieni w głosowaniu członkiń i członków Gildii Scenarzystów Polskich. Zwycięzców 4. edycji Nagród GSP poznamy 21 marca podczas gali w Warszawie. Wtedy ogłoszeni zostaną także laureaci Nagrody za Całokształt Twórczości i Nagrody Specjalnej.

Symboliczny jest plakat towarzyszący tegorocznej edycji Nagród GSP, który nawiązuje do hasła: Scenarzysta (lub scenarzystka) nie jest duchem. Gildia chce w ten sposób pokazać, że za filmowymi opowieściami stoją konkretne osoby, których nie widać na ekranie. To oni tworzą historie, które potem oglądamy. Bohaterami tegorocznego plakatu są zeszłoroczni laureaci Nagród GSP: Nina Lewandowska ("Matki pingwinów") i Michał A. Zieliński ("Kos"). Autorką plakatów jest Maria Wytrykus.

Plakat autorstwa Marii Wytrykus towarzyszący tegorocznej edycji nagród GSP Maria Wytrykus materiały prasowe

Nagroda GSP dla Dziennikarzy i Dziennikarek

W tym roku po raz pierwszy zostanie przyznana Nagroda GSP dla dziennikarza lub dziennikarki, którzy w swoich materiałach pokazują scenarzystki i scenarzystów.

"Nagrodą dla dziennikarzy chcemy nawiązać kontakt z ludźmi, dzięki którym mamy szansę wyjść z szafy, w której siedzimy, nie z własnego wyboru. Przy okazji premier, czy recenzji filmów najwięcej mówi się o aktorach i reżyserach, a przecież oni mówią głosem scenarzysty, który jest źródłem każdej filmowej opowieści. Jesteśmy ludźmi, którzy mają ciekawe rzeczy do opowiedzenia i chcemy docenić tych, którzy przez swoją uważność doceniają nas, dostrzegając wagę scenariusza i jego rolę całym procesie tworzenia filmu czy serialu" - mówi Maciej Sobczyk, Prezes Zarządu GSP.

Zgłoszenia do tej nagrody będą mogli przesyłać członkowie Gildii, a laureat lub laureatka zostanie ogłoszony podczas gali 21 marca.