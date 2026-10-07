To on zostanie nowym Jamesem Bondem? Ukochana odniosła się do spekulacji

Nadal nie wiadomo, kto zagra nowego Jamesa Bonda. Amazon MGM Studios latem przeprowadził wstępne castingi i wyłonił kilkoro faworytów do roli Agenta 007. Według zagranicznej prasy największe szanse na angaż w nowym "Jamesie Bondzie" ma brytyjski aktor Callum Turner. Wysokie miejsca w rankingach zajmują również Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson oraz Jacob Elordi.

W walce o rolę Agenta 007 uczestniczy również szkocki aktor Jack Lowden, najlepiej znany z serialu "Kulawe konie" czy "Dunkierki" Christophera Nolana.

We wrześniu 2026 r. w tej sprawie wypowiedział się Gary Oldman. Według niego Lowden znalazł się na "krótkiej liście" producentów i być może już wkrótce zostanie ogłoszony jako nowy James Bond.

"Wkrótce się przekonamy, prawda? Bo go wybrali. Dokonali wyboru, ale jeszcze go nie ogłosili. Trzymam więc kciuki za Jacka" - powiedział w wywiadzie dla kanadyjskiego The Morning Show.

Saoirse Ronan o plotkach na temat jej męża

Teraz o rzekomym angażu Jacka Lowdena wypowiedziała się jego ukochana - Saoirse Ronan. W najnowszym wywiadzie aktorka została zapytana o to, czy Lowden wcieli się w agenta 007 w kolejnej odsłonie.

"Cóż, Gary Oldman uważa, że jest Jamesem Bondem" - powiedziała Ronan w rozmowie z Associated Press. "Szczerze mówiąc, po prostu żyjemy swoim życiem. Mamy mnóstwo innych rzeczy, którymi musimy się zajmować. Więc tak, szczerze mówiąc, nie jest to temat, który pojawia się w naszym domu. Pies musi wyjść na spacer, trzeba zrobić kolację - przede wszystkim skupiamy się właśnie na tym" - dodała.

Jakiś czas temu sama Ronan zaproponowała swoją kandydaturę do roli czarnego charakteru w uniwersum Jamesa Bonda.

"Chciałabym pokazać mroczną stronę" - powiedziała w rozmowie z Empire. "Powiedziałam, że chciałabym zagrać czarny charakter w filmie o Bondzie i mówię to całkowicie serio" - podkreśliła.