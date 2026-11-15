To on zostanie nowym Jamesem Bondem? Jest głównym kandydatem do roli

Robert Pattinson nowym agentem 007?

Jak podają media, Robert Pattinson wyrósł na głównego faworyta do roli kolejnego Jamesa Bonda. Według amerykańskiego serwisu informacyjnego Puck, 40-letniemu aktorowi zaoferowano najwyższą stawkę spośród wszystkich kandydatów.

Umowa miałaby również zakładać, że Pattinson zobowiąże się do występu w zaledwie trzech filmach o Bondzie, podczas gdy niektórzy z jego rywali musieliby podpisać kontrakt na cztery produkcje.

Jak donosi "The Hollywood Reporter", gwiazdor serii "Zmierzch" dołączył w zeszłym tygodniu do grona kandydatów ubiegających się o rolę agenta 007: Jacka Lowdena, Josha O'Connora i Calluma Turnera, biorąc udział w przesłuchaniu w Londynie.

Miał w nich wziąć udział również 36-letni Nicholas Hoult, znany między innymi z roli Lexa Luthora w filmie "Superman" z 2025 roku.

Proces wyboru nowego odtwórcy roli Bonda odbywa się ponad dwie dekady po tym, jak Daniel Craig po raz pierwszy przyjął tę rolę. Pozostaje ona nieobsadzona, odkąd Brytyjczyk po raz ostatni wcielił się w agenta 007 w filmie "Nie czas umierać" pięć lat temu.

Choć angaż Craiga początkowo wywołał sprzeciw, okazał się on niezwykle udanym Bondem - dzięki filmowi "Casino Royale" z powodzeniem zrestartował serię i nadał postaci swój własny, wyrazisty charakter.

Pierwszy taki film o Bondzie

Kolejny film o Bondzie będzie pierwszym, który powstanie pod egidą Amazon MGM Studios - firmy, która w ubiegłym roku zapłaciła ponad miliard dolarów za "kontrolę twórczą" nad tą serią.

Do tamtego momentu franczyza znajdowała się w rękach Cubby'ego Broccoli'ego - który zapoczątkował ją w 1962 roku filmem "Doktor No" - oraz jego rodziny.

Przejęcie serii przez firmę należącą do Jeffa Bezosa wzbudziło wówczas kontrowersje. Brytyjski pisarz William Boyd ostrzegał, że nowi właściciele "zamienią wszystko w towar", co może doprowadzić do powstania klubów nocnych czy parków rozrywki sygnowanych nazwiskiem Bonda.