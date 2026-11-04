To on zostanie nowym Jamesem Bondem? "Coś niezwykłego"

Aktor znany z serialu "The Crown" oraz filmów "Historia dźwięku" oraz "Challengers" miał rzekomo brać udział w przesłuchaniach, które wyłonią następcę Daniela Craiga w roli kultowego agenta MI6, stworzonego przez Iana Fleminga. W gronie kandydatów wymienia się również Calluma Turnera i Jacka Lowdena.

Ten drugi, szkocki aktor występujący w serialu "Kulawe konie", odniósł się do tych spekulacji na łamach brytyjskiego wydania magazynu "GQ", stwierdzając: "O rany… To bardzo miłe. Fajnie jest być branym pod uwagę - w kontekście jakiejkolwiek roli - ale nie zamierzam dokładać swojej cegiełki do tego szumu".

Josh O'Connor: Nierealne przeżycie

36-letni O'Connor - który wcześniej w tym roku wystąpił również w filmie Stevena Spielberga "Dzień objawienia" - 4 listopada zainaugurował otwarcie nowego teatru Everyman Theatre w swoim rodzinnym Cheltenham w Anglii. Zapytany o doniesienia dotyczące roli Bonda, przyznał: "Znalezienie się w takim gronie to coś niezwykłego".

Opisał te wieści jako: "niezwykle dziwaczne, wręcz nierealne przeżycie… samo wymienianie mojego nazwiska w tym kontekście i branie mnie pod uwagę w takiej sprawie jest czymś wyjątkowym". "Obawiam się jednak, że nie mogę powiedzieć nic więcej" - dodał.

Pod koniec października media na całym świecie informowały, że w Londynie odbywają się przesłuchania do filmu o Jamesie Bondzie, realizowanego przez Amazon MGM Studios. Za reżyserię produkcji odpowiada Denis Villeneuve (seria "Diuna"), a scenariusz napisał Steven Knight, twórca serialu "Peaky Blinders".

Choć pojawiły się pogłoski, że w gronie kandydatów znajduje się Jack O'Connell - gwiazda filmów "Grzesznicy" - źródła potwierdziły, że tak nie jest. W przesłuchaniach nie brał udziału również Jacob Elordi, znany z serialu "Euforia".

Nowy Bond już wybrany?

Według najnowszych pogłosek, producenci zdecydowali już, że następnym Bondem zostanie Callum Turner. Jako pierwszy o potencjalnym angażu 36-latka informował amerykański dziennikarz Roger Friedman. Przed laty trafnie wskazał na casting Daniela Craiga, co uczyniło go wiarygodnym źródłem dla fanów serii.

"Plotka głosi, że to właśnie Callum Turner został kolejnym Jamesem Bondem. Jest wysoki, ale nie za wysoki. Potrafi grać, ale nie przesadza z aktorstwem. Reżyser Denis Villeneuve może go odpowiednio ukształtować" - napisał dla portalu Showbiz411.