To on zmierzy się z Supermanem. Europejski aktor zmiótł konkurencję

Postać zadebiutowała w 242. zeszycie serii "Action Comics" z 1958 roku, a za jej kreację odpowiadali scenarzysta Otto Binder i rysownik Al Plastino. Brainiac jest superinteligentnym androidem z planety Colu, który zamierza zgromadzić całą wiedzę we wszechświecie. Podróżuje przez galaktykę w statku kosmicznym w kształcie czaszki. Niszczy kolejne planety, uprzednio zmniejszając ich wybrane miasta, które umieszcza w swojej kolekcji. Znajduje się w niej także Kandor, stolica Kryptona.

"Man of Tomorrow". Co wiemy o filmie?

Filmowy Brainiac zadebiutuje w "Man of Tomorrow", który ukaże się w 9 lipca 2027 roku. Będzie to sequel "Supermana" z 2025 roku. Swoje role powtórzą David Corenswet (Clark Kent/Superman) i Nicholas Hoult (Lex Luthor). Za kamerą stanie James Gunn, szef DC Studios, który napisze także scenariusz.

"Na szczycie naszych ogólnoświatowych poszukiwań Brainiaca w 'Man of Tomorrow' Lars Eidinger znalazł się pierwszym miejscu. Witaj w Kinowym Uniwersum DC, Lars" – napisał Gunn w mediach społecznościowych, tym samym potwierdzając udział niemieckiego aktora w nadchodzącej produkcji. Zdjęcia rozpoczną się w kwietniu 2026 roku.

Lars. Eidinger. Jego najważniejsze role

Urodzony w 1976 roku Eidinger jest niemieckim aktorem, znanym z filmów "Sils Maria", "Personal Shopper", "High Life", "Dumbo" i "Symfonia o umieraniu". Niedawno mogliśmy go zobaczyć w "Jayu Kellym" Noah Baumbacha. Jest także muzykiem i DJ-em.