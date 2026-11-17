"Bardzo się cieszę z powodu Roba" - powiedziała Elizabeth Debicki podczas premiery filmu "Dalsze perypetie Cliffa Bootha" w Los Angeles. Zapytana o to, dlaczego Pattinson będzie idealnym Bondem, odpowiedziała: "On sam w sobie jest zagadką. Jest przystojny, zabawny i inteligentny… Uważam, że jest idealny. Jestem zachwycona".

"Jako aktor bardzo się rozwinął. Dokonywał naprawdę interesujących wyborów. Jest bardzo bystry" - dodała Australijka.

Debicki i Pattinson wystąpili wspólnie w filmie science fiction Christophera Nolana "Tenet" z 2020 roku, u boku Johna Davida Washingtona, Michaela Caine'a oraz Kennetha Branagha.

Robert Pattinson Jamesem Bondem

Przypomnijmy, że 16 listopada wytwórnia Amazon MGM ogłosiła, że Robert Pattinson otrzymał rolę agenta 007 w nadchodzącym filmie o Jamesie Bondzie, którego reżyserem będzie Denis Villeneuve.

"James Bond to jedna z najbardziej legendarnych postaci w historii kina. Powierzenie mi roli Agenta 007 to zaszczyt, jakiego doświadcza się raz w życiu" - stwierdził Pattinson w wydanym w poniedziałek oświadczeniu.

"Jestem ogromnie wdzięczny Denisowi, Amy, Davidowi, Tanyi oraz całemu zespołowi Amazon MGM Studios za to, że we mnie uwierzyli. Powiedzieć, że ta rola to spełnienie marzeń, to za mało. Jestem niezwykle podekscytowany tą współpracą i wyzwaniami, które czekają mnie wraz z tym fantastycznym zespołem" - dodał.

Producentami nowego filmu o Bondzie są Amy Pascal - znana z pracy przy serii o "Spider-Manie" oraz kilku częściach przygód agenta 007 - oraz David Heyman, producent serii o "Harrym Potterze". Funkcję producentki wykonawczej pełni Tanya Lapointe, a autorem scenariusza jest Steven Knight.

"Przede wszystkim pragnę wyrazić głęboką wdzięczność wybitnym aktorom, którzy towarzyszyli nam w tej podróży" - powiedział Denis Villeneuve. - "Otaczały nas niezwykłe talenty, jednak agent 007 może być tylko jeden. Z ogromną radością witam Roberta Pattinsona jako naszego nowego Jamesa Bonda. Posiada on ponadczasową duszę agenta 007, a jednocześnie wnosi ducha, który jest czymś zupełnie nowym. Nie mogę się doczekać, aż zaczniemy pracę".