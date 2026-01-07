Nowy film o Jamesie Bondzie. Co wiemy?

Nowy film o Jamesie Bondzie powstanie dla Amazon MGM Studios. Stojąca dotąd za prawami do serii rodzina Broccolich sprzedała je koncernowi na początku 2025 roku. Za kamerą stanie Denis Villeneuve, znany z serii "Diuna", "Blade runnera 2049", "Sicario", "Nowego początku" czy "Labiryntu". Autorem scenariusza jest Steven Knight.

"Jesteśmy zobowiązani do szanowania dziedzictwa tej ikonicznej postaci, jednocześnie wprowadzając świeży i ekscytujący nowy rozdział dla widzów na całym świecie" - powiedziały przedstawicielki Amazon MGM, Courtenay Valenti i Sue Kroll.

Callum Turner nowym agentem 007?

Jak podaje Daily Mail, poszukiwania nowego odtwórcy roli Bonda dobiegają końca. Informator portalu przekazał, że faworytem jest Callum Turner. Co więcej, aktor chwalił się już znajomym, że rzeczywiście wystąpi w filmie.

"Plotkuje w całym mieście. Callum jest nowym Bondem, to potwierdzone. Wszyscy w jego otoczeniu o tym mówią. To najgorzej strzeżona tajemnica" - informuje tabloid.

Callum Turner urodził się 15 lutego 1990 roku w Londynie. Na koncie ma kreacje w takich produkcjach, jak "Assassin’s Creed", "Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda", "Emma", "Władcy przestworzy" czy "Eternity". Jego angaż jest na razie wyłącznie pogłoską; żadna osoba związana z filmem nie zdecydowała się na oficjalne zabranie głosu w sprawie. Choć reżyser rzeczywiście zainteresował się aktorem, na liście potencjalnych kandydatów ma być również m.in. Jacob Elordi ("Euforia").

Nowy film o Bondzie pojawi się w kinach nie wcześniej niż w 2028 roku. Villeneuve skupia się obecnie przede wszystkim na postprodukcji trzeciej odsłony "Diuny".

