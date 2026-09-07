Wyścig o rolę Jamesa Bonda. Oto kandydaci

"Kto powinien zostać nowym Bondem?" - to pytanie, które od wielu miesięcy elektryzuje miłośników kina. Wywołuje mnóstwo kontrowersji i wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Gdy producenci zdementowali pogłoski o zatrudnieniu do tej roli kobiety, fani przerzucali się nazwiskami aktorów, którzy ich zdaniem najbardziej pasują do kultowej serii.

Jak wiadomo, Amazon MGM Studios latem przeprowadził wstępne castingi i wyłonił kilkoro faworytów do roli Agenta 007. Według zagranicznej prasy największe szanse na angaż w nowym "Jamesie Bondzie" ma brytyjski aktor Callum Turner. Wysokie miejsca w rankingach zajmują również Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson oraz Jacob Elordi.

To on zgarnął rolę Bonda? "Dokonali wyboru"

W walce o rolę agenta Jej Królewskiej Mości uczestniczy również szkocki aktor Jack Lowden, najlepiej znany z serialu "Kulawe konie" czy "Dunkierki" Christophera Nolana. 36-latek już dawno wymieniany był jako czarny koń w wyścigu o angaż w nowych filmach Amazona.

Nowe światło rzucił w tej sprawie oscarowy aktor Gary Oldman. Artysta, który występuje wraz z Lowdenem w serialu Apple TV, oświadczył, że Szkot znalazł się na "krótkiej liście" producentów i być może już wkrótce zostanie ogłoszony jako nowy James Bond.

"Wkrótce się przekonamy, prawda? Bo go wybrali. Dokonali wyboru, ale jeszcze go nie ogłosili. Trzymam więc kciuki za Jacka" - powiedział w wywiadzie dla kanadyjskiego The Morning Show.

Saoirse Ronan i Jack Lowden razem w nowym Bondzie?

Choć Amazon MGM Studios nie skomentował najnowszej wypowiedzi Oldmana, kolejną wskazówkę dała w tej sprawie żona Lowdena, irlandzka aktorka Saoirse Ronan. Gwiazda "Lady Bird" powiedziała w wywiadzie dla magazynu Empire, że chciałaby zagrać czarny charakter w jednym z filmów o Bondzie.

"Myślę, że to byłoby naprawdę interesujące, młoda kobieta jako czarny charakter. Zwłaszcza dla dziewcząt i kobiet, zobaczyć kogoś, kto potrafi po prostu skumulować tę stłumioną złość i skierować ją gdzieś indziej - jest w tym coś interesującego i dramatycznego. Chciałabym częściej w tym uczestniczyć" - mówiła.

Lowden i Ronan mają już doświadczenie we wspólnej pracy na planie. W 2018 roku zagrali główne role w dramacie historycznym "Maria, królowa Szkotów".

Jak donosi magazyn Deadline, przesłuchania do roli Bonda zakończyły się w sierpniu. Według źródeł producenci serii Amy Pascal i David Heyman wraz z reżyserem Denisem Villeneuve'em zdążyli już poinformować jednego z aktorów o tym, że dostał wymarzoną rolę.

Oficjalne ogłoszenie nowego Bonda ma nastąpić do końca 2026 roku.



