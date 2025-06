Severus Snape jest jedną z najciekawszych postaci w serii autorstwa J.K Rowling. Choć nauczyciel Hogwartu, grany w filmowych adaptacjach przez Alana Rickmana, budził wiele skrajnych emocji, to trudno przeczyć ogromnemu wpływowi bohatera na fabułę. Niewielu jednak wie, że postać surowego edukatora mogła być czymś więcej niż wytworem wyobraźni autorki.

Nauczyciel pisarki był jej inspiracją? Zaskakujące podobieństwo

W środowisku fanów Harry'ego Pottera nie brakuje pogłosek, że inspiracją do postaci Snape'a mógł być nauczyciel chemii John Nettleship, który prowadził zajęcia w szkole uczęszczanej przez pisarkę. Po wpisaniu jego imienia i nazwiska w wyszukiwarkę pojawia się wiele stron analizujących i porównujących mężczyznę do bohatera z kart powieści. W czasach, gdy Rowling chodziła do szkoły, jej nauczyciel miał czarne włosy do ramion z przedziałkiem na środku. Był również surowy, wymagający i budził postrach wśród uczniów. Czy to nie brzmi znajomo?

Nettleship znał książki Rowling. Już pierwsza powieść bardzo go oczarowała, jednak przez długi czas nie dostrzegał nawiązań do własnej osoby.

"Wyśmiewała niektórych swoich nauczycieli i wykazywała się przy tym fantastyczną wyobraźnią i poczuciem humoru" - mówił w wywiadzie dla walesonline.co.uk.

Podobieństwo do Snape'a zauważył dopiero po latach i początkowo nie był z tego faktu zbyt zadowolony:

"Byłem zgorszony. Zapytałem żonę, czy uważa, że jestem jak profesor Snape, a ona odpowiedziała: 'Oczywiście, że jesteś, ale nie chciałam ci tego mówić, bo wiedziałam, że ci się to nie spodoba'. Śmiała się, że ten zrzędliwy stary gnojek z tych książek to mężczyzna, za którego wyszła za mąż".

Dopiero po czasie oswoił się z faktem, że mógł zainspirować jedną z najsurowszych i zarazem najbardziej intrygujących postaci w serii. Wtedy też zaczął z tego powodu odczuwać dumę. Autorka nigdy jednak oficjalnie nie potwierdziła, by ktokolwiek ze znanych jej osób natchnął ją do opisania tego w powieści. Choć John Nettleship zmarł w 2011 roku i Rowling nigdy otwarcie nie odniosła się do tej sprawy, do dziś w wielu miejscach, w tym na Wikipedii, widnieje jako mężczyzna, na którym wzorowany był profesor Snape.

Powstaje serialowa wersja "Harry'ego Pottera". Severusa Snape'a zagra Paapa Essiedu

Serial o Potterze ma zamknąć się w siedmiu sezonach. Każdy z nich ma być adaptacją kolejnych tomów z serii. Casey Bloys przyznał również, że projekt będzie trwał "dziesięć kolejnych lat". Tym razem w Snape'a wcieli się znany z "Gangów Londynu" Paapa Essiedu.

