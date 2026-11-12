To on będzie nowym Aragornem. Popłakał się, gdy usłyszał dobre wieści

Śródziemie znów wzywa! Fani twórczości J.R.R. Tolkiena mogą szykować się na powrót do ukochanego uniwersum w zupełnie nowej odsłonie. Nadchodzący film "The Hunt for Gollum" zabierze widzów w podróż osadzoną pomiędzy wydarzeniami z trylogii "Hobbita" oraz "Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia". Fabuła skupi się na poczynaniach młodego Aragorna, który desperacko próbuje schwytać Golluma, zanim stwór wpadnie w łapy poszukującego Pierścienia Saurona.

Choć w roli tytułowego Golluma ponownie zobaczymy niezrównanego Andy'ego Serkisa, który zasiada również na fotelu reżysera, to największą sensacją okazał się wybór nowego odtwórcy roli Aragorna. Kto zastąpi uwielbianego przez miliony Viggo Mortensena? Znamy odpowiedź - Jamie Dornan, gwiazdor znany m.in. z "Pięćdziesięciu twarzy Greya".

"Płakałem. Naprawdę płakałem"

Dla pochodzącego z Irlandii Północnej aktora angaż do tak gigantycznej franczyzy to spełnienie najskrytszych marzeń, choć okupione ogromnymi emocjami. W szczerym wywiadzie dla "Entertainment Tonight" Dornan przyznał, że wiadomość o przyjęciu do obsady całkowicie go rozkleiła:

"Płakałem. Naprawdę płakałem" - wyznał aktor, dodając: "To jak sen. To absolutne marzenie i zaszczyt móc wkroczyć w ten świat w jakiejkolwiek roli, nie mówiąc już o zagraniu postaci o tak wielkim znaczeniu i tak wielkim podziwie. Wszyscy kochamy i uwielbiamy to, co Viggo zrobił z tą rolą w tych trzech filmach."

Prace nad filmem idą naprzód. Jak zdradził Dornan, zaledwie około trzy tygodnie temu zakończył prace na planie zdjęciowym, podsumowując ten czas jako "niesamowite przeżycie".

"[Jestem] niesamowicie zaszczycony i świetnie się bawiłem. Mam nadzieję, że ludzie przyjęli naszą historię z otwartymi ramionami, bo wielu ludziom na niej zależy i naprawdę to rozumiem. Ale tak, mam nadzieję, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty."

W rozmowie z magazynem "L'Officiel" aktor nie ukrywał jednak, że wejście w buty Mortensena wiązało się z paraliżującym stresem i ogromną odpowiedzialnością:

"Jego rola jest jedną z moich ulubionych i czuję się zaszczycony, że mogę spróbować odzyskać choć część energii, którą pierwotnie wniósł do tej postaci. Nie ma we mnie niczego, co próbowałoby go prześcignąć" - zaznaczył z pokorą Dornan.

Kto jeszcze wystąpi w filmie?

Wizualna i fabularna skala "The Hunt for Gollum" zapowiada się spektakularnie. Poza Serkisem i Dornanem, na ekranie znajwiększe gwiazdy Hollywood. Do obsady dołączyli m.in. Anya Taylor-Joy, Leo Woodall, Kate Winslet, Elijah Wood, Ian McKellen oraz Lee Pace.