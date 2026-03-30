Powstaje film o burzliwym romansie Kim Novak i Sammy'ego Davisa Jr.

Film "Scandalous!", którego produkcja rozpocznie się niebawem, opowie o burzliwym romansie gwiazdy Złotej Ery Hollywood Kim Novak ("Zawrót głowy", "Czarna magia na Manhattanie", "W środku nocy") i legendarnego wokalisty, komika i aktora Sammy'ego Davisa Jr. ("Ryzykowna gra", "Porgy i Bess", "Sól i pieprz"). Za kamerą stanie debiutujący w roli reżysera hollywoodzki aktor Colman Domingo.

W latach 50. XX wieku związek gwiazd był skandalem, który wywołał oburzenie w podzielonej Ameryce. Presja ze strony szefa Columbia Pictures, Harry'ego Cohna, zmusiła Kim Novak do zerwania relacji z czarnoskórym artystą. Z kolei Sammy Davis Jr. wziął pokazowy ślub z chórzystką Loray White, z którą rozwiódł się po roku.

Historia romansu z Kim Novak pozostała jednym z najbardziej dramatycznych przykładów wpływu segregacji rasowej na hollywoodzkie romanse.

Kim Novak i James Stewart w filmie "Czarna magia na Manhattanie" (1958) AKPA

Kim Novak nie podoba się to, że zagra ją Sydney Sweeney

W filmie "Scandalous!" w rolach głównych wystąpią Sydney Sweeney ("Euforia", "Tylko nie ty") oraz David Jonsson ("Obcy: Romulus", "Wielki marsz").

Legendarnej aktorce nie podoba się jednak to, kto ją zagra. Legenda kina w ostrych słowach skrytykowała obsadzenie w jej roli gwiazdy serialu "Euforia".

"To ogromny błąd, że mnie zagra" - stwierdziła kategorycznie Kim Novak.

W rozmowie z "The Times" 93-letnia dwukrotna zdobywczyni Złotego Globu zdradziła, że według niej 28-letnią Sweeney dyskwalifikuje jej aparycja. Novak obawia się, że twórcy skupią się na fizycznym aspekcie jej relacji z Davisem Jr., ignorując to, jak wiele ich łączyło.

"Na ekranie to na pewno będzie pokazane jako związek seksualny, bo Sydney Sweeney ciągle wygląda seksownie. Nigdy bym tego nie zaaprobowała" - oświadczyła, dodając, że młoda gwiazda "zbyt mocno wystaje ponad talią".

Novak i Davis Jr. poznali się w 1956 roku, podczas gościnnego występu w programie "The Steve Allen Show". Oboje byli wtedy u szczytu sławy. W czasach segregacji rasowej, która w USA obowiązywała niemal do połowy lat 60., romans białej aktorki i czarnoskórego artysty wywołał skandal.