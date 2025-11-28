To o niej mówi cała Polska. Jedna z najlepszych aktorek w kraju

Justyna Wasilewska kończy 40 lat

Justyna Wasilewska, jak wielu wybitnych polskich aktorów, jest absolwentką Wydziału Aktorskiego łódzkiej Filmówki, który ukończyła w 2009 roku. Już 5 lat później została nominowana do "Paszportu Polityki" w kategorii Teatr za swoje imponujące osiągnięcia na scenie. Na stałe zadomowiła się w TR Warszawa, w którym stworzyła wiele zdumiewających ról. Jedną z nich zagrała w spektaklu "Cząstki kobiety", który podbił serca widzów nie tylko w Polsce, ale i zagranicą oraz był wielokrotnie wyróżniany nagrodami.

"Jeszcze nic mi tego nie przebiło" - powiedziała aktorka w wywiadzie dla Interii. "To dla mnie najważniejsze doświadczenie teatralne, a takie nie może zdarzać się często. Inaczej nie byłoby wyjątkowe. Ale wierzę, że się jeszcze kilka takich momentów zdarzy."

Zdjęcie Justyna Wasilewska w spektaklu "Filokteja. Powrot" w TR Warszawa / Aliaksandr Valodzin/East News / East News

Utalentowana Polka rolami w filmach podbiła serca widzów

Zagrała wiele mniejszych i większych ról w polskich serialach, ale to filmy przyniosły jej największą rozpoznawalność. W "Sztuce kochania" Marii Sadowskiej wcieliła się w postać Wandy, najlepszej przyjaciółki głównej bohaterki. Mimo że pierwsze skrzypce grała tam Magdalena Boczarska, to bohaterka grana przez Justynę Wasilewską była kluczowa, by zrozumieć istotę miłosnego trójkąta, w jakim żyła Michalina Wisłocka.

Później zachwyciła publiczność występem w filmie "Serce miłości" Łukasza Rondudy, który ukazywał jedną z najbardziej charakterystycznych par polskiej sceny artystycznej. Justyna wcieliła się tam w Zuzannę Bartoszek, poetkę i artystkę wizualną, a na ekranie partnerował jej Jacek Poniedziałek jako Wojciech Bąkowski. Do roli aktorka pozwoliła ogolić sobie głowę, brwi oraz rzęsy.

"Robiłam wszystko, by uprawdopodobnić moją bohaterkę pod względem fizycznym. Ten aspekt jest szczególnie istotny w wizerunku Zuzanny. Jej ciało, sposób poruszania się i, rzecz jasna, wygląd same w sobie są objawionym dziełem sztuki, są częścią artystycznego performance'u" - mówiła w wywiadzie podczas Mastercard OFF Camera.

W 2017 roku Wasilewska zwróciła na siebie uwagę rolą w 30-minutowym filmie Aleksandry Terpińskiej "Najpiękniejsze fajerwerki ever". Później przyszedł czas na "Pomiędzy słowami" Urluszli Antoniak. W 2019 roku oglądaliśmy ją w kinowym hicie "Ikar. Historia Mietka Kosza", w którym wcieliła się w rolę wokalistki Zuzy. Była to postać wzorowana jest na Mariannie Wróblewskiej, wokalistce jazzowej, która na przełomie lat 60. i 70. koncertowała, nagrywała i przyjaźniła się z Mieczysławem Koszem.



Justynę Wasilewską oglądaliśmy również w serialu "Krucjata". Na wielkim ekranie ponownie zagościła w filmie "Imago", a w tym miesiącu na Netfliksie debiutowała superprodukcja z jej udziałem. Jan Holoubek i Kasper Bajon zrealizowali serial katastroficzny opowiadający o zatonięciu promu na Bałtyku w 1993 roku. Justyna Wasilewska wcieliła się tam w Anetę Kaczkowską. Aktorka w jednym wywiadów zdradziła, że niektóre sceny niosły za sobą tak ogromny ładunek emocjonalny, że ekipa filmowa musiała przepiąć jej mikrofon, bo było słychać jej mocno bijące serce.

Zdjęcie Justyna Wasilewska na premierze "Heweliusza" / Adam Jankowski/REPORTER / East News

Jest głośno również o jej życiu prywatnym

40-latka jest bez dwóch zdań obecnie jedną z najlepszych aktorek w Polsce. Jest o niej głośno nie tylko ze względu na wybitne role, które kreuje, ale także życie prywatne. Chociaż sama niechętnie wypowiada się o nim w mediach, w 2022 roku wyznała, że układa sobie życie z dziewczyną. Stwierdziła też, że daleko jej do typowego schematu dorosłości: psa, dziecka, męża i domu.

"To nie jest świat dorosły, tylko jakiś schemat" - powiedziała. "Dorosłość to zdolność rozmawiania z sobą samym, świadomość tego, że ma się w sobie dziecko, o które trzeba zadbać, i umiejętność trzymania go w bezpiecznym miejscu."

