"To nie mój film". Aktor odcina się od wielkiego hitu 2024 roku

"Dziś, gdy kręcisz film albo próbujesz go nakręcić, twoje możliwości są dosyć skomplikowane" – przyznał gwiazdor serii "21 Jump Street". "Czasem mam wrażenie, że jestem zachęcany do robienia złych rzeczy, które dadzą mi pieniądze, zamiast zrobić coś naprawdę, naprawdę dobrego dla osób, które docenią coś takiego. Dla kogoś, komu chciałbym pokazać te filmy, kogoś takiego, jak ja za dzieciaka. Bo ja też chcę dobrych filmów".

Channing Tatum uważa, że serwisy streamingowe zmieniły przemysł filmowy

Dodał, że osobiście wolałby płacić wyłącznie za dobre filmy. Według niego przemysł filmowy znajduje się w przełomowym momencie, także ze względu na pojawienie się platform streamingowych kilka lat temu. Tatum uważa, że niedługo zaczną się one zmieniać.

Wcześniej w rozmowie z "Variety" aktor przyznał, że pojawienie się oraz sukces Netflixa i innych serwisów zaskoczyło stare wytwórnie. Ich samych zresztą też. "Przeorało to wszystkich, na dobre albo na złe" - mówił.

Channing Tatum zaskakuje. Kinowy hit nie jest "jego" filmem

Podczas wizyty w "Hot Ones" aktor nie szczędził także krytycznych słów wobec swoich wcześniejszych filmów. Romans "Wciąż ją kocham" z 2010 roku nazwał "strasznie schematycznym". Nie zgodził się także, że "Deadpool & Wolverine" jest "jego filmem", ponieważ grany przez niego Gambit pojawia się w nim tylko na "dwie sekundy".

Tatum pracuje obecnie nad widowiskiem "Avengers: Doomsday", w którym ponownie wcieli się w superbohatera z drużyny X-Men. Nie wiadomo, jak duża okaże się jego rola tym razem.