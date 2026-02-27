To nie koniec kultowego cyklu. Jeśli fani będą chcieli, powstanie ósma część

Katarzyna Ulman

Oprac.: Katarzyna Ulman

Czyżby Kevin Williamson pracował już nad kolejną częścią "Krzyku"? Jak wyjawił wraz z Neve Campbell w jednym z ostatnich wywiadów, jeżeli fani będą chcieli ósmą odsłonę, a debiutująca dzisiaj w kinach siódma odniesie sukces, to czemu 'nie'. Mają już nawet plan.

Dwoje dorosłych pozuje razem, oboje elegancko ubrani, kobieta w szarym garniturze z jasnoniebieską koszulą, mężczyzna w granatowej marynarce i niebieskiej koszuli, oboje uśmiechnięci, na tle kolorowego plakatu.
Kevin Williamson i Neve CampbellJEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East NewsEast News

"Krzyk": Kevin Williamson na plan na ósmą część

Trzydzieści lat po premierze pierwszej części serii slasherów na ekranach zobaczymy ciąg dalszy losów Sidney Prescott (Neve Campbell). Możliwe, że nie będzie to ostania okazja.

Zobacz również:

Vanessa Kirby w filmie "Eden"
Wiadomości

Filmowy hit podbija streaming. W kinach poniósł porażkę, nie pomogła nawet obsada

Katarzyna Ulman
Katarzyna Ulman

Kevin Williamson powiedział w trakcie rozmowy z Deadline, iż pewnego dnia na planie zaczął przerzucać się z Campbell pomysłami na kolejną część filmowego cyklu.

"Kiedy jesteś na planie o trzeciej rano, myślisz: 'o czym mógłby być Krzyk 8'. I zaczynasz rzucać pomysłami. Neve miała świetny pomysł i wszyscy go podchwycili. Jeżeli ten film ["Krzyk 7" - przyp. red.] odniesie sukces i ludzie będę chcieli kolejnej części, to jesteśmy dla fanów. Jeżeli będą tego chcieli, my ten film nakręcimy".

"Krzyk": kultowa seria slasherów

Łącznie seria "Krzyk" zarobiła ponad 900 milionów dolarów na całym świecie. Reżyserią najnowszej odsłony zajmuje się Kevin Williamson, który napisał scenariusz do pierwszej odsłony "Krzyku" z 1996 roku oraz był producentem kolejnych. Premiera siódmej odsłony, po wielu niepowodzeniach, w tym opóźnieniach w produkcji, twórczych zmianach i zmianach w obsadzie, trafi na ekrany kin w lutym 2026 roku - trzydzieści lat po pierwszej części.

Gdy w miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell) próbuje ułożyć sobie na nowo życie, pojawia się kolejny Ghostface, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą. Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum (Isabel May). Aby zapobiec najgorszemu, Sidney będzie musiała ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską i zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę.

Zobacz też: Najbardziej wyczekiwane widowisko tego roku. Kontynuacja kultowego serialu

"Tajny agent" [trailer]materiały dystrybutora
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze