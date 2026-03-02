To nie Jim Carrey odebrał nagrodę? Fani grzmią w sieci

Nie milkną spekulacje na temat Jima Carreya po jego wystąpieniu na tegorocznej gali rozdania Cezarów, czyli najważniejszych francuskich nagród filmowych. Aktor odebrał honorową statuetkę. Przyciągnął uwagę zgromadzonej publiczności, a to wszystko za sprawą swojego nowego wyglądu. W sieci zaroiło się od teorii spiskowych.

Jim Carrey wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Ma wygładzoną twarz, która wygląda na lekko opuchniętą i dużo dłuższe włosy. Niektórzy stwierdzili, że może to być efekt zabiegów estetycznych, ale inni mają swoje teorie. Są tacy, którzy twierdzą, że aktor został sklonowany lub zastąpiony przez sobowtóra. Na potwierdzenie tej teorii przywołują dziwne wywiady aktora z ostatnich lat. Dodatkowo podkreślają, że zmienił mu się kolor oczu, a jego włosy urosły w zaskakująco szybkim tempie.

Jim Carrey w 2022 roku AXELLE/BAUER-GRIFFIN Getty Images

Jim Carrey zastąpiony przez znanego artystę?

Wśród najnowszych teorii spiskowych pojawiły się spekulacje, że Jima Carreya podczas gali miał zastąpić znany mistrz charakteryzacji, Alexis Stone. Oliwy do ognia dolał sam artysta, publikując na Instagramie zagadkowy post.

"Alexis Stone jako Jim Carrey w Paryżu" - napisał pod zdjęciami. Wpis zawierał dwie fotografie Carreya z wydarzenia oraz ujęcie maski, sztucznych zębów i ciemnej peruki łudząco przypominającej jego nową fryzurę.

Internauci nie wiedzieli, jak interpretować te doniesienia. Część z nich natychmiast podchwyciła teorię, komentując: "Osoby od teorii spiskowych mają przez ciebie używanie" czy "Nie ma mowy, wiedziałem! Jim pewnie teraz pęka ze śmiechu". Inni zachowali większy dystans i czekają na twarde dowody.

Carrey odebrał nagrodę honorową i wygłosił przemówienie w całości po francusku. Na scenie zaprezentował też swoje charakterystyczne, niezwykle ekspresyjne miny. Portal Parade zauważa, że byłyby one trudne do wykonania w masce, nawet przy imponujących umiejętnościach Stone'a.