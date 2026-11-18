"Adam": film fabularny o Małyszu

Kiedy skakał, gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Od czasu debiutu w 1995 roku stawał na podium najważniejszych imprez sportowych. Jako jedyny w historii zdobył Kryształową Kulę trzy razy z rzędu. Był pierwszym, który przekroczył barierę tysiąca punktów w klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni. Jego wizerunek był na znaczkach pocztowych. Małysz to nazwisko, które zna cała Polska. Ale za każdym jego startem stali ludzie, których kibice nie zawsze mogli zobaczyć. Najważniejszą z tych osób była Iza - żona, partnerka i najbliższa powierniczka.

Adam i Iza byli razem już w czasie, kiedy przyszły mistrz dopiero budował formę na najbliższe lata. Podczas gdy cała Polska patrzyła na Adama jak na sportowego bohatera, dla niej był po prostu Adamem - mężem, ojcem, przyjacielem. Ich wspólna historia przypomina, że za publicznym wizerunkiem mistrza kryje się prywatne życie, bliskość i relacja, która musi przetrwać również wtedy, gdy oczekiwania milionów kibiców stają się coraz większe.

Plakat filmu "Adam" Monolith Films materiały dystrybutora

Iza Małysz: "Ja znam go po prostu jako męża i ojca"

"Ludzie znają Adama przede wszystkim ze skoków, a ja znam go po prostu jako męża i ojca. Byliśmy razem jeszcze zanim przyszły te wszystkie sukcesy i popularność. Później nasze życie mocno się zmieniło, nie zawsze było łatwo, ale staraliśmy się żyć jak najbardziej normalnie. Dla mnie najważniejsze zawsze było to, żebyśmy mieli czas dla siebie i dla rodziny. Bo skoki to jedno, ale przecież poza nimi też toczyło się nasze życie" - mówi Iza Małysz.

Kiedy jest się wystawionym na światła jupiterów zwykła codzienność może stać się wyzwaniem. Żeby ją zachować potrzeba determinacji, zaufania i miłości. Właśnie tę bliskość, która łączyła Adama i Izę - mimo nieustannej presji - chciała uchwycić Maja Szopa, wcielająca się w żonę skoczka.

"To było dla mnie najważniejsze, kiedy pracowałam nad rolą. Że w tym całym szaleństwie treningów, sponsorów, wyjazdów, porażek, sukcesów i presji - zawsze mieli siebie. Byli dla siebie domem. Nie takim z betonu i cegieł. Tylko takim, który może zaistnieć tylko dzięki miłości, czułości i zaufaniu" - podkreśla aktorka.

W tytułowego bohatera wciela się Bartłomiej Deklewa. W filmie zobaczymy również Tomasza Kota (Edi Federer), Ireneusza Czopa (Pavel Mikeska), Pawła Koślika (Apoloniusz Tajner) czy Piotra Głowackiego (Jan Blecharz).

Film zagląda za kulisy sportowej historii i pokazuje człowieka, który znalazł się w centrum narodowej uwagi. To opowieść o ambicji, miłości, rodzinie i presji sukcesu, ale przede wszystkim o relacjach, które mają znaczenie zarówno w chwilach triumfu, jak i wtedy, gdy plan przestaje działać i nie wszystko idzie po naszej myśli.

Zagrali małżeństwo Małyszów. Bartłomiej Deklewa i Maja Szopa o rolach w filmie "Adam" Paulina Gandor INTERIA

"Adam": fabuła filmu

Mordercze treningi, niewątpliwy talent, determinacja i wola walki to wciąż za mało, by Adam Małysz osiągnął upragniony sukces. Surowy trener wywiera presję, ojciec burzy marzenia, a działacze nie widzą perspektyw. Gdy wydaje się, że Adam powinien rzucić to wszystko, w jego życiu pojawia się Iza. To jej miłość daje nowy impuls, zastrzyk wiary w siebie i siłę, by zawalczyć raz jeszcze.

Oto nieznana historia trudnych początków i wielkiego tryumfu człowieka, który z niszowej dyscypliny sportu uczynił narodowe szaleństwo. Sportowca, który miał odwagę przeciwstawić się schematom, szukać nowych rozwiązań i dróg do celu. Mężczyzny, któremu ukochana kobieta dodała skrzydeł.

Reżyserem filmu jest Tomasz Matuszczak. "Adam" trafi na ekrany polskich kin 22 stycznia 2027 roku. Dystrybutorem tytułu jest Monolith Films.