"Toy Story 5" najpopularniejszym filmem roku!

Animacje i filmy familijne kolejny rok z rzędu rozbijają bank, jeśli chodzi o popularność wśród widzów. Po gigantycznym sukcesie "Lilo i Stitch" czy "Króla lwa", do grona najpopularniejszych superprodukcji ostatnich lat właśnie trafiło "Toy Story 5".

Kolejna odsłona przygód uwielbianych zabawkowych bohaterów - Szeryfa Chudego, kowbojki Jessie i Buzza Astrala, pobiła już kilka rekordów. Film Andrew Stantona jest nie tylko najpopularniejszym jak dotąd dziełem tego roku, ale i najlepiej zarabiającą częścią całej serii.

"Toy Story 5", które zadebiutowało w kinach pod koniec maja, ma na koncie 1,02 miliarda dolarów. W samych Stanach Zjednoczonych dochód z biletów wyniósł 448 milionów dolarów, a poza USA - 573 miliony dolarów.

"Toy Story 5": fabuła i recenzje

W "Toy Story 5" śledzimy przede wszystkim losy kowbojki Jessie, która nie może pogodzić się z tym, że kilkuletnia Bonnie porzuca zabawki na rzecz tableta Lilypad, który mają już niemal wszystkie dzieci. Dziewczynka jest przekonana, że w czasach przesiąkniętych technologią jest to jedyna droga do nawiązywania relacji z rówieśnikami. Jessie wraz z grupą przyjaciół wyrusza w pełną przygód misję, która ma pomóc Bonnie znaleźć prawdziwą przyjaźń bez konieczności ciągłego patrzenia w ekran.

W pierwszej połowie czerwca animacja zgromadziła 160 milionów dolarów, zaliczając tym samym najbardziej kasowe otwarcie roku. Film zebrał również znakomite recenzje krytyków, stając się jednym z największych sukcesów Pixara ostatnich lat.

Największe premiery roku. Przed nami prawdziwe hity

Oprócz "Toy Story 5" wśród najlepiej zarabiających filmów 2026 roku znalazł się "Super Mario Galaxy Film" z wynikiem 1,001 miliarda dolarów w box-office oraz biografia Michaela Jacksona, która zakończyła swoją kinową przygodę z podobną kwotą. Kolejnym gigantycznym sukcesem już teraz jest również "Odyseja" Christophera Nolana, która w ciągu dwóch tygodni od premiery zarobiła około 640 milionów dolarów i wszystko wskazuje na to, że jej końcowy wynik będzie prawdziwie imponujący i najlepszy w karierze brytyjskiego twórcy.

Rok 2026 jest zresztą pełen wyczekiwanych kinowych premier. 31 lipca fani Marvela zasiądą przed ekranami, by obejrzeć kolejne przygody Petera Parkera w "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", a w grudniu tłumnie ruszą do kin na "Avengers: Doomsday", czyli wielki powrót uwielbianych superbohaterów.