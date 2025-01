Aktorka i piosenkarka wcieliła się w postać Harley Quinn. W "Joker: Folie à Deux" jest ona dziewczyną zafascynowaną Arthurem Fleckiem (Joaquin Phoenix), która zbliża się do niego dzięki kłamstwom i manipulacji. Obraz ten znacznie odbiega od dotychczasowych przedstawień antybohaterki, między innymi w kreacji Margot Robbie lub serialu animowanym "Batman: The Animated Series".

"Joker: Folie à Deux". Artystyczna i kasowa porażka filmu Todda Phillipsa

Pierwszy "Joker" z 2019 roku otrzymał Złotego Lwa w Wenecji oraz 11 nominacji do Oscara — złotymi statuetkami wyróżniono rolę Phoenixa i muzykę. Przy budżecie 75 milionów dolarów zarobił ponad miliard na całym świecie, mimo kategorii wiekowej R, zabraniającej wejścia na seans osobom poniżej 17 roku życia bez dorosłego opiekuna.

"Joker: Folie à Deux" miał powtórzyć sukces pierwszej części. Jego budżet mógł wynieść nawet 200 milionów dolarów. Recenzje okazały się jednak w większości negatywne. Krytykowano szarżującego Phoenixa, wstawki musicalowe, reżyserię Phillipsa i rozwleczony scenariusz. Film zarobił zaledwie 207,5 milionów dolarów. Planowano, że będzie walczył o Oscary w najważniejszych kategoriach. Tymczasem otrzymał siedem nominacji do Złotych Malin — za najgorszy film, reżyserię, scenariusz, aktorka (Phoenix), aktorkę (Gaga), ekranowy duet i sequel.

Lady Gaga o odbiorze drugiego "Jokera". "Artysta musi być gotowy na krytykę"

Odtwórczyni roli Harley Quinn po raz pierwszy odniosła się do negatywnych komentarzy w rozmowie z "Elle", która została opublikowana we wtorek 28 stycznia 2025 roku. "Czasem widzowie po prostu czegoś nie lubią. To takie proste" - stwierdziła. "Jeśli chcesz być artystą, musisz być czasem gotowy na to, że twoja twórczość spotka się z krytyką. A ty robisz swoje, nawet jeśli coś nie zostało odebrane w taki sposób, jak zakładałeś".

Zaraz dodała, że strach przed porażką jest dla każdego twórcy tragedią. "Jeśli coś takiego dojdzie do głosu w twoim życiu, trudno nad tym zapanować".

Aktorka i piosenkarka ogłosiła niedawno, że jej siódmy album pod tytułem "Mayhem" ukaże się 7 marca 2025 roku. W wiadomości zamieszczonej w serwisie Instagram zdradziła, że rozpoczęła nad nim pracę, by "przeciwstawić się lękom przed powrotem do muzyki pop, którą pokochali jej pierwsi fani".