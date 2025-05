To najodważniejsza rola w jej karierze. Jak zareagowała rodzina?

"Midsommar. W biały dzień": o czym jest film?

"Midsommar. W biały dzień" wszedł na ekrany polskich kin 5 lipca 2019 roku i od razu porwał publiczność swoją niekonwencjonalnością. Film opowiada o młodej parze, która przeżywa kryzys. Razem z trójką znajomych udają się na wakacje do wioski położonej na północy Szwecji, gdzie ma miejsce festyn z okazji letniego przesilenia. Szybko okazuje się, że nie są przygotowani na miejscowe tradycje.

Główną rolę w produkcji odegrała Florence Pugh, która wcieliła się w postać Dani. Na ekranie towarzyszyli jej m.in. Jack Reynor, William Jackson Harper, Will Poulter, Vilhelm Blomgren i Ellora Torchia. Amerykańsko-szwedzki horror wyreżyserował Ari Aster.

Zdjęcie Ktoś zainteresowany pięknymi kreacjami z filmu "Midsommar. W biały dzień"? / materiały prasowe

Dziadkowie Florence Pugh obejrzeli "Midsommar". Jak zareagowali?

Florence Pugh z chęcią prezentuje bliskim efekty swojej pracy, nawet jeśli tematyka może być dla nich zaskakująca i nie do końca będzie wiedziała, jak wytłumaczyć im niezręczne sceny. W programie Late Night With Seth Meyers młoda aktorka opowiedziała o reakcji rodziny na film "Midsommar".

"Bardzo ciężko nad tym pracowałam. Wiedziałam też, jaki był to występ i jak ważny był dla mnie czas kręcenia. Pomyślałam więc, że to oczywiste, że moja rodzina będzie chciała to zobaczyć" - zaczęła opowiadać.

"Pamiętam, jak potem mój dziadek powiedział: 'No cóż... Nie oglądałbym tego, gdyby cię w nim nie było'" - choć aktorka nie byłą zaskoczona jego opinią, po chwili mężczyzna dodał: "Byłaś genialna, absolutnie genialna, kochanie".

Aktorka z otwartością mówi o więziach rodzinnych. Najbliżsi są dla niej nieustannym wsparciem i z zaangażowaniem wspierają ją w karierze.

"Cała moja rodzina jest wspaniałym wsparciem" - podsumowała.

